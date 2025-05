Yaktın Bizi Oymapınar: "Atla Gel Şaban" Filmi At Yarışlarına Bakışımızı Nasıl Etkiledi?

Filmin popülerliği düşünülürse insanların algısını negatif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. At yarışları soylu bir rekabet ve estetik bir deneyim sunmayı amaçlarken Atla Gel Şaban’da yarışlar para kazanma hayalleri kurduran ve komik entrikalar için bir araçtır. Film, bahis kültürünü ve yarışların maddi yönünü abartılı bir şekilde işleyerek, etkinliğin asaletini bir nevi gölgeliyor diyebiliriz. Ama atçılığı içeriden etkilediğini ve fark yarattığını söylemek daha zor. Atları seven, bu işe merak salan insan, zaten araştırmayı seven insandır. Ve nasıl ki sanat sanat içindir denebiliyorsa, at yarışları da at yarışları içindir.