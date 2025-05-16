Yaktın Bizi Oymapınar: "Atla Gel Şaban" Filmi At Yarışlarına Bakışımızı Nasıl Etkiledi?
'At yarışları, dışarıdan bakanlar için büyük bir bilmecedir. Dünyası zıtlıklarla doludur. Baktığınız yere göre, yarışlar size bambaşka şeyler anlatır.'
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Filmden önce biraz atçılığı konuşalım...
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Fakat gel gelelim at yarışı denince insanların aklına ilk olarak bunlar gelmiyor elbette.
At yarışının kendisini anlatamaması üzerinden at yarışı temalı 1984 yapımı "Atla Gel Şaban" filmine geçiş yapalım.
Peki nedir bu filmin olayı? At yarışlarına gerçekten büyük bir zararı var mı?
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Bütün bunların içinde gerçeklik payı var. Ama bu yine de tek yönlü bir bakış açısı. Zira gerçekte ganyan bayileri ve kahvelerde, atlar bu işin önemli bir kısmıdır.
Atla Gel Şaban filmi, gerçekten de Türkiye’de at yarışlarını negatif şekilde etkilemiş midir?
Konuyu Yiğit Tezcan'ın ağzından daha detaylı bir şekilde dinlemek için "Yiğit Tezcan ile At Hikayeleri Bölüm 1 Atla Gel Şaban" videosunu izleyebilirsiniz:
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