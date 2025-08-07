Xenomorph’un Bir Gün Gerçek Olması Mümkün mü?

Bilimkurgu severlerin tüylerini diken diken eden, sinema tarihinin en korkunç yaratıklarından biri: Xenomorph.

1979’dan bu yana sinema perdesinde, video oyunlarında, çizgi romanlarda ve şimdi de ekranlarda nefesimizi kesen bu yaratık, insanlığın “uzaylı korkusu”na adeta şekil verdi. Peki, tüm bu kurgunun ötesine geçip biraz da şu sorunun cevabını düşünelim:

Ya bir gün gerçekten karşımıza çıkarsa?

Bilim ne diyor? Doğa buna izin verir mi? İnsanlık bir Xenomorph'u yaratabilir mi? Yoksa başka bir gezegende Xenomorph benzeri bir canlı zaten var mı?

Gelin birlikte inceleyelim!