X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 7 Ekim 2025 X ve Grok Erişim Problemi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 11:46

X'in dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılar, 7 Ekim 2025 tarihinde öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşadıklarını aktardı. Bazı kullanıcılar Twitter'a (X) erişim sağlayamadığını aktarıyor. Paylaşımlar yüklenirken yavaşlık olduğu görüldü.

Peki X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? 

7 Ekim 2025 X erişim problemi.

X (Twitter) Çöktü mü, Neden Yavaş?

7 Ekim 2025 tarihinde bazı kullanıcılar X'e erişim problemi yaşadıklarını aktardı. Kullanıcılar yavaşlama gibi teknik aksaklıklar yaşıyor. Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre X platformunda bugün zaman zaman erişim problemleri yaşanıyor. 

Grok Çöktü mü?

X'in yapay zekası Grok'ta da erişim problemleri yaşanıyor. Grok, kullanıcılara cevap vermiyor.

X Açıldı mı, Ne Zaman Düzelecek?

X'in neden çöktüğüne dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla X'in ve Grok'un ne zaman düzeleceği de açıklanmadı. Zaman zaman X'te erişim problemleri olmaya devam ediyor.

