X Kullanıcılarına Göre Twitter Tarihinde Atılmış En İyi Tweetler

Oğuzhan Kaya
14.10.2025 - 23:10

2006'da kurulan Twitter asıl popülaritesine 2010'larda ulaştı. 140 karakterle dünyaya seslenebildiğimiz bu platform zamanla el değiştirmekle kalmadı, ikonik logosu ve ismi bile değişti. Ancak 140 karakterle dev bir paylaşım arşivi ve dünyayı etkileyen pek çok olayda direkt etkili oldu. Tabii bu kadar popüler bir mecranın mizahi yönünü ve siteye eğlence için giren insanların da varlığını inkar edemeyiz. Yaklaşık 20 yıllık süreçte her dilden her kültürden milyonlarca komik tweet de atıldı.

Peki yeni X eski Twitter kullanıcılarının düşüncelerine göre Twitter tarihinin en iyi tweetleri hangileri?

Nostalji rüzgarları estiren paylaşım bu oldu.

TT'lerin altın çağı akıllara geldi.

Şerif Faysal unutulmadı.

