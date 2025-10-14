onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Evham Perisi Gelenlerden EYT Mağduru Haşlanmış Yumurtaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Evham Perisi Gelenlerden EYT Mağduru Haşlanmış Yumurtaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2025 - 18:20

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Salı günü sosyal medyanın mizah gurmeleri en çok nelere gülmüş, en çok nelere etkileşim verilmiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Hassas içerik!

Hassas içerik!
twitter.com

İçiniz fesat olabilir mi?

İçiniz fesat olabilir mi?
twitter.com

Biraz da magazin...

Biraz da magazin...
twitter.com

Buna Giresun paradoksu denir.

Buna Giresun paradoksu denir.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O da toplantıyı terk etmişti zaten.

O da toplantıyı terk etmişti zaten.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tarihi eser olmuş bu.

Tarihi eser olmuş bu.
twitter.com

Biraz da ironi!

Biraz da ironi!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O nasıl oldu?

O nasıl oldu?
twitter.com

Bu ifadenin adı ne?

Bu ifadenin adı ne?
twitter.com

Bu neyin hatırası?

Bu neyin hatırası?
twitter.com

Detaylara takılanlar...

Detaylara takılanlar...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın