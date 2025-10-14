Evham Perisi Gelenlerden EYT Mağduru Haşlanmış Yumurtaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Salı günü sosyal medyanın mizah gurmeleri en çok nelere gülmüş, en çok nelere etkileşim verilmiş?