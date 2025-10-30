X Hesabını Bayramdan Bayrama Kullanan Çağatay Ulusoy'dan Erkeklere Sosyal Medya Kullanımı Dersi!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Çağatay Ulusoy, yalnızca başarılı projeleriyle değil, sosyal medyadaki nadir paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Instagram ve X hesaplarını nadir kullanan ünlü oyuncu, yeni filmlerinin afişlerini ve fragmanlarını paylaşmanın yanı sıra, en büyük tutkusu olan balıkçılıkla ilgili gönderileriyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Malbora’yı kutladığı paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Ulusoy, bu kez de X'ten yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla sosyal medyada goygoy konusu haline geldi.