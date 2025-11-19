WhatsApp’ta Büyük Güvenlik Açığı: 3,5 Milyar Telefon Numarası İfşa Oldu

Araştırmacılar, Meta altyapısında sadece yarım saat içinde milyonlarca telefon numarasının ele geçirilmesine olanak tanıyan kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Uzmanlar, yöntemin şaşırtıcı derecede 'basit' olduğunu belirterek, kötü niyetli kişilerin bu açığı kullanması durumunda olayın 'tarihin en büyük veri sızıntısı' olarak kayıtlara geçebileceği uyarısında bulundu. Olayın en çok tartışılan yönü ise ihmal iddiası oldu. Söz konusu güvenlik açığının Meta’ya ilk kez 2017 yılında bildirilmesine rağmen, şirketin sekiz yıldır gerekli önlemleri almadığı ortaya çıktı.