onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
WhatsApp’ta Büyük Güvenlik Açığı: 3,5 Milyar Telefon Numarası İfşa Oldu

WhatsApp’ta Büyük Güvenlik Açığı: 3,5 Milyar Telefon Numarası İfşa Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.11.2025 - 10:24

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından WhatsApp’ta ortaya çıkan büyük bir güvenlik açığı, dünya çapında yaklaşık 3,5 milyar kullanıcının telefon numarasının erişime açılmasına yol açtı. Araştırmacılar, söz konusu açığın yalnızca yarım saat içinde milyonlarca numarayı çekebilecek kadar “basit” bir yöntemle kullanılabildiğini belirtti. Sorunu ortaya çıkaran güvenlik uzmanları, kötü niyetli kişilerin aynı yöntemi kullanmaları halinde bunun “tarihin en büyük veri sızıntısı” olabileceğini vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WhatsApp’ta ortaya çıkan büyük güvenlik açığı, 3.5 milyar telefon numarasının ifşa olmasına neden oldu.

WhatsApp’ta ortaya çıkan büyük güvenlik açığı, 3.5 milyar telefon numarasının ifşa olmasına neden oldu.

Araştırmacılar, Meta altyapısında sadece yarım saat içinde milyonlarca telefon numarasının ele geçirilmesine olanak tanıyan kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Uzmanlar, yöntemin şaşırtıcı derecede 'basit' olduğunu belirterek, kötü niyetli kişilerin bu açığı kullanması durumunda olayın 'tarihin en büyük veri sızıntısı' olarak kayıtlara geçebileceği uyarısında bulundu. Olayın en çok tartışılan yönü ise ihmal iddiası oldu. Söz konusu güvenlik açığının Meta’ya ilk kez 2017 yılında bildirilmesine rağmen, şirketin sekiz yıldır gerekli önlemleri almadığı ortaya çıktı.

Eleştirilerin odağındaki Meta ise yaptığı açıklamada, kullanıcı güvenliğinin öncelikleri olduğunu savundu.

Eleştirilerin odağındaki Meta ise yaptığı açıklamada, kullanıcı güvenliğinin öncelikleri olduğunu savundu.

Meta’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu çalışma, güvenlik sistemlerimizin test edilmesinde önemli rol oynadı. Araştırmacıların topladığı veriler güvenli biçimde silindi ve bu yöntemle kötü amaçlı bir saldırı yapıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.”

Şirket, olayın ardından sistem üzerinde işlem sınırlandırması getirdiklerini ve kitlesel taramaların önüne geçildiğini kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın