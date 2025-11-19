WhatsApp’ta Büyük Güvenlik Açığı: 3,5 Milyar Telefon Numarası İfşa Oldu
Dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından WhatsApp’ta ortaya çıkan büyük bir güvenlik açığı, dünya çapında yaklaşık 3,5 milyar kullanıcının telefon numarasının erişime açılmasına yol açtı. Araştırmacılar, söz konusu açığın yalnızca yarım saat içinde milyonlarca numarayı çekebilecek kadar “basit” bir yöntemle kullanılabildiğini belirtti. Sorunu ortaya çıkaran güvenlik uzmanları, kötü niyetli kişilerin aynı yöntemi kullanmaları halinde bunun “tarihin en büyük veri sızıntısı” olabileceğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
WhatsApp’ta ortaya çıkan büyük güvenlik açığı, 3.5 milyar telefon numarasının ifşa olmasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eleştirilerin odağındaki Meta ise yaptığı açıklamada, kullanıcı güvenliğinin öncelikleri olduğunu savundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın