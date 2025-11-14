onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Xiaomi, iPhone, Samsung, Huawei… Yarından İtibaren WhatsApp Kullanamayacak Telefon Modelleri Açıklandı

Xiaomi, iPhone, Samsung, Huawei… Yarından İtibaren WhatsApp Kullanamayacak Telefon Modelleri Açıklandı

whatsapp
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2025 - 12:38

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yarından itibaren (15 Kasım Cumartesi) birçok telefonda kullanıma kapatılacak. Güncelleme desteğinin verilmeyeceği Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi açıklandı. İşte Whatsapp’ı bugün son kez kullanacak olan telefonlar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak.

Uygulamaya eklenen son özelliklerin, eski tarihli telefonlarda donanım yetersizliği nedeniyle kullanım zorluklarına yol açtığını belirten şirket, son güncellemesiyle birlikte 2016 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonları kapsam dışına çıkaracak. 

Söz konusu telefonlar ilk aşamada güncelleme desteği alamazken, belirli bir sürenin ardından güncelleme gerçekleştirilemediği için tamamen WhatsApp'a erişemeyecek.

İşte yarından itibaren WhatsApp’e veda edecek olan telefon modelleri:

İşte yarından itibaren WhatsApp’e veda edecek olan telefon modelleri:

Android

- Huawei Mate 9 Pro

- Samsung Galaxy S7

- Xiaomi Mi Note 2

- HTC 10 evo

- Sony Xperia XZ

- Xiaomi Mi 5 Pro

- Samsung Galaxy C9 Pro

iOS

- iPhone 6

- iPhone 6s

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın