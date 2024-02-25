Vatanseverlik Dolu Sahneleriyle İzlerken İçinizde Coşku Seli Yaratacak Birbirinden Harika Filmler
Vatanseverlik Dolu Sahneleriyle İzlerken İçinizde Coşku Seli Yaratacak Birbirinden Harika Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Vatanseverlik, sinemasal ifadesini cesaret, fedakârlık ve ulusal kimlik hikayelerinde bulur. Heyecan verici klasiklerden modern mücevherlere kadar, bu filmler izleyicilerde yankı uyandırıyor ve kişinin ülkesine duyduğu sevginin ateşini yakıyor. Tüm zamanların en vatansever 25 filmini keşfederken bize katılın ve ulusal gurur ve vatanseverliğin zirvelerini keşfetmek için birlikte yolculuk edelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
25. World Trade Center (2006)
24. Red Dawn (1984)
23. Air Force One (1997)
22. Captain America: The First Avenger (2011)
21. Top Gun (1986)
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. Rocky IV (1985)
19. Independence Day (1996)
18. Sands of Iwo Jima (1949)
17. Flags of Our Fathers (2006)
16. The Patriot (2000)
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Patriots Day (2016)
14. American Sniper (2014)
13. Miracle (2004)
12. Zero Dark Thirty (2012)
11. Yankee Doodle Dandy (1942)
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Gettysburg (1993)
9. Argo (2012)
8. Sergeant York (1941)
7. The Longest Day (1962)
6. The Right Stuff (1983)
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Glory (1989)
4. Patton (1970)
3. Mr. Smith Goes to Washington (1939)
2. Saving Private Ryan (1998)
1. Forrest Gump (1994)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Yine vatnseverliği Amerikalılardan öğrendik bugün de çok şükür.