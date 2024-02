Vatanseverlik Dolu Sahneleriyle İzlerken İçinizde Coşku Seli Yaratacak Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 7.6

Daha önce de belirttiğimiz gibi, vatansever filmlerin her zaman savaş ya da tehlikeli görevler içermesi gerekmiyor. 1942 yapımı 'Yankee Doodle Dandy' de bunu kanıtlıyor. Bu biyografik müzikal, ' The Man Who Owned Broadway' lakaplı şovmen, oyun yazarı ve besteci George M. Cohan'ın hayatını konu alıyor. Cohan, üç düzineden fazla Broadway müzikalini kaleme almasının yanı sıra, 'Over There', 'The Yankee Doodle Boy' ve 'You're a Grand Old Flag' gibi Amerikan standartlarının arkasındaki yaratıcı beyindi ve bu onu Amerikan müzik tarihinin en önemli figürlerinden biri haline getirdi. James Cagney, Cohan'ın hayatının beyaz perde uyarlamasında onu canlandırdı ve performansıyla Akademi Ödülü kazandı.