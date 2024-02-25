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Vatanseverlik Dolu Sahneleriyle İzlerken İçinizde Coşku Seli Yaratacak Birbirinden Harika Filmler

Vatanseverlik Dolu Sahneleriyle İzlerken İçinizde Coşku Seli Yaratacak Birbirinden Harika Filmler

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 16:01

Vatanseverlik, sinemasal ifadesini cesaret, fedakârlık ve ulusal kimlik hikayelerinde bulur. Heyecan verici klasiklerden modern mücevherlere kadar, bu filmler izleyicilerde yankı uyandırıyor ve kişinin ülkesine duyduğu sevginin ateşini yakıyor. Tüm zamanların en vatansever 25 filmini keşfederken bize katılın ve ulusal gurur ve vatanseverliğin zirvelerini keşfetmek için birlikte yolculuk edelim.

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. World Trade Center (2006)

25. World Trade Center (2006)

IMDb: 6.0

Yönetmen Oliver Stone sık sık Amerikan karşıtı filmler yapmakla suçlansa da ('Platoon', 'Born on the Fourth of July', başkanlık filmlerinden herhangi biri, vs), 2006 yapımı 'World Trade Center' olabildiğince vatansever bir filme imza atıyor. Stone'un filmi teröristlere, trajedilere ve 11 Eylül komplolarına odaklanmak yerine polis memurları, itfaiyeciler, sağlık görevlileri ve askeri personelden oluşan cesur kurtarma ekiplerini takip ediyor. Filmdeki karakterlerin çoğu, kurtarma çalışmalarına katılanların ve o gün trajik bir şekilde hayatlarını feda eden diğerlerinin gerçek isimlerini ve gerçek hikayelerini kullanıyor.

24. Red Dawn (1984)

24. Red Dawn (1984)

IMDb: 6.3

Bu listedeki çoğu savaş filminin aksine, ' Red Dawn ' liderlere, subaylara veya askerlere odaklanmıyor; bunun yerine, sıradan vatanseverlerin (bu durumda: lise öğrencileri) memleketlerinde bir Rus/Küba/Nikaragua istilasıyla nasıl başa çıkacaklarına odaklanıyor. Patrick Swayze, Charlie Sheen, Jennifer Grey, Lea Thompson ve C. Thomas Howell 'dan oluşan 80'ler filmlerinin vazgeçilmez oyuncu kadrosuyla 'Kızıl Şafak' temelde 'The Breakfast Club' ile karıştırılmış 3. Dünya Savaşı'na benziyor.

23. Air Force One (1997)

23. Air Force One (1997)

IMDb: 6.5

Eğer bu 11 Kasım'da Harrison Ford'un başrolde olduğu tek bir vatansever aksiyon filmi izleyecekseniz, bu 1997 yapımı 'Air Force One' olsun. Elbette, 'Clear and Present Danger' ve 'Patriot Games' bazı insanlar için daha kaliteli filmler olarak görülüyor, ancak 'Air Force One 'da Birleşik Devletler Başkanı'nın beş kötü adamı -birini çıplak elle öldürdüğünü görüyoruz. Evet, film şiddet içeriyor ve tamamen gerçek dışı ama Amerika'nın boş işlerle uğraşmadığına dair net bir mesaj veriyor.

22. Captain America: The First Avenger (2011)

22. Captain America: The First Avenger (2011)

IMDb: 6.9

Diğer ülkelerin nasıl süper kahramanlara sahip olduğunu merak ettiniz mi? Amerika'nın Superman, Iron Man, Spider-Man ve Wonder Woman gibi çok sayıda kahramanı var, ancak diğer ülkelerin de kendi popüler kahramanları var. Örneğin, Steve Rogers'ın alter-egosu olan Captain America Amerikan sembollerini taşıyor, ancak diğer ülkelerin de benzersiz süper kahramanları var. Ayrıca, Captain America filminin başarısının arkasında harika bir hikâye anlatımı, aksiyon sahneleri ve oyuncuların performansları gibi birçok faktör bulunuyor.

21. Top Gun (1986)

21. Top Gun (1986)

IMDb: 6.9

Elbette, Amerikan klasiği 'Top Gun' öncelikle romantik bir film, ancak filmden hoşlanıyorsanız ve 110 dakikanın büyük bir bölümünde ABD Donanması savaş uçaklarının uçuşunu izledikten sonra bir tür vatanseverlik gururu hissetmiyorsanız, o zaman Tom Cruise'u gerçekten sevdiğinizi tahmin ediyoruz.

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20. Rocky IV (1985)

20. Rocky IV (1985)

IMDb: 6.9

' Miracle ' gibi, 1985 yapımı ' Rocky IV ' de Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında süregelen Soğuk Savaş mücadelesi için bir spor metaforuydu. Filmde Rocky, Amerikalı dostları Apollo Creed ya da Clubber Lang ile değil, devasa ve korkunç bir figür olan Ivan Drago ile karşılaşıyor. Rocky bu karşılaşmada şimdiye kadarki en kötü yenilgisini alsa da Drago'yu nakavt etmeyi, dövüşü kazanmayı ve hem dostunun hem de eski düşmanının intikamını almayı başarır. 'Rocky IV' bugün hala tüm zamanların en başarılı spor filmlerinden biri olarak gösterilmektedir.

19. Independence Day (1996)

19. Independence Day (1996)

IMDb: 7.0

Uzaylı istilacılar ve devasa gemileri Dünya'ya saldırdığında, bir Michael Bay filminden bekleyeceğiniz tüm şiddet, patlama ve iğneleyici diyaloglara sahip 1996 yapımı bir bilimkurgu aksiyon filmi olan 'Independence Day 'de kurtarmaya gelenler Amerikalılardır. Ancak (' Independence Day' şaşırtıcı bir şekilde) Bay tarafından yönetilmemiştir. Aslında, bir Amerikalı tarafından bile yönetilmedi. Will Smith, Jeff Goldblum ve Bill Pullman'ın başrollerini paylaştığı bu vatansever sinema eserinin dümeninde Almanya'da doğup büyüyen ve hayatının büyük bölümünü orada geçiren Roland Emmerich vardı. Konu ne kadar tuhaf ve gerçek dışı olursa olsun, Başkan Whitmore'un (Pullman) 'Bugün Bağımsızlık Günümüzü kutluyoruz,' cümlesiyle biten meşhur konuşmasını yaparken tüylerinizin diken diken olmadığını söyleyemezsiniz.

18. Sands of Iwo Jima (1949)

18. Sands of Iwo Jima (1949)

IMDb: 7.0

Çavuş Stryker'ın mangasında kalan askerlerin Iwo Jima'daki ikonik bayrak çekme törenine tanık oldukları sahne, yaklaşık 70 yıldır Amerikalı izleyicilerin kendilerini vatansever hissetmelerini sağladı (özellikle de arka planda 'Marines' Hymn' çalmaya başladığında). Filmin, anlatılan olaylardan sadece dört yıl sonra gösterime girdiğini ve bayrağın göndere çekilmesinde fiilen yer alan üç denizciyi de içerdiğini unutmayın.

17. Flags of Our Fathers (2006)

17. Flags of Our Fathers (2006)

IMDb: 7.1

Clint Eastwood 'un 2006 yapımı filmi ' Flags of Our Fathers ', İkinci Dünya Savaşı'nın en ölümcül ve en maliyetli muharebelerinden biri olan Iwo Jima'daki bayrak çekme törenine katılan altı askerin gerçek hikayesini anlatıyor. James Bradley ve Ron Powers'ın 2000 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan 'Atalarımızın Bayrakları', trajedinin, cesaretin ve cesur adamların savaş sırasında ve sonrasında gösterdikleri direncin ilham verici bir öyküsü.

16. The Patriot (2000)

16. The Patriot (2000)

IMDb: 7.2

Hadi ama, filmin adı 'The Patriot', yani elbette bu listeye dahil edilmesi gerekiyordu. Mel Gibson ve merhum Heath Ledger'ın güçlü performanslar sergilediği 2000 yapımı bu savaş filmi, Amerikan Devrim Savaşı'na sürüklenen bir baba ve oğlunu konu alıyor; Gibson'ın canlandırdığı Benjamin Martin, gerçek vatanseverler Andrew Pickens, Francis Marion, Daniel Morgan ve Thomas Sumter'a dayanan bir karakter. 'The Patriot' şaşırtıcı bir şekilde Almanya doğumlu yönetmen Roland Emmerich ('Independence Day 'in) tarafından yönetilen bir başka film.

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15. Patriots Day (2016)

15. Patriots Day (2016)

IMDb: 7.3

Son yirmi yılda ABD topraklarında meydana gelen terör saldırıları bir şeyi kanıtladıysa, o da Amerikalıların- hem askerler hem de siviller- trajedi zamanlarının ardından bir araya gelme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip olduğudur. Bunun harika bir örneği, 2013 Boston Maratonu bombalamasını ve FBI, yerel kolluk kuvvetleri ve Massachusetts eyaletinin iyi insanlarının verdiği tepkiyi anlatan 2016 yapımı 'Patriots Day'.

14. American Sniper (2014)

14. American Sniper (2014)

IMDb: 7.3

Kırmızı kanlı Clint Eastwood 'un yönettiği 'American Sniper', Bradley Cooper'ın merhum Navy SEAL nişancısı Chris Kyle'ı canlandırdığı gerçek hayattan alınmış bir modern zaman asker hikayesi. Ya da belki de 'süper asker' daha doğru bir terim, zira Kyle Irak'ta geçirdiği süre boyunca 255 öldürme sayısına ulaşmıştır. Ancak 2014 yapımı bu film bir savaş filminden çok daha fazlası. Bunun yerine, ne kadar çok vatansever vatandaşın silahlı kuvvetlere katılmayı, çağrıldıklarında (Kyle 'in durumunda dört kez) ülkelerini savunmayı ve döndükten sonra bile asker arkadaşlarına yardım etmeye devam etmeyi görevleri olarak hissettiklerini gösteriyor.

13. Miracle (2004)

13. Miracle (2004)

IMDb: 7.4

Amerikalılar spor filmlerine bayılırlar, özellikle de Kurt Russell'ın canlandırdığı koç Herb Brooks'un ve 1980 ABD Olimpiyat hokey takımının Sovyetler Birliği karşısında elde ettiği beklenmedik zaferin gerçek hikayesini anlatan 2004 yapımı belgesel ' Miracle' gibi bir ezilenin hikayesi konu alınıyorsa. Bu sadece spor tarihinin en büyük sürprizlerinden biri değildi, aynı zamanda Amerika'nın on yıllardır süren Soğuk Savaş'ta rakiplerine karşı buz üzerinde kilitlendiği ve sembolik bir galibiyete ihtiyaç duyduğu bir dönemde elde ettiği bir zaferdi.

12. Zero Dark Thirty (2012)

12. Zero Dark Thirty (2012)

IMDb: 7.4

Amerikan ordusu bir söz verdiğinde, neredeyse her zaman yerine getirir. Örnek olarak: Usame bin Ladin 2001 yılında ABD'ye saldırdığında ABD Başkanı ve ordusu onu yakalayacağına söz vermişti. Neredeyse on yıl sürmesine rağmen sözlerini tuttular. 'The Hurt Locker 'dan tanıdığımız Kathryn Bigelow'un yönettiği 'Zero Dark Thirty', terörist beyni ortadan kaldırmaya yönelik nihai göreve kadar geçen 10 yıl içinde tam olarak neler olduğunu anlatıyor. Neredeyse her sinemasever filmin nasıl sona erdiğini bilse de, yine de son sahnelerinde bir heyecan ve gerilim duygusu ve her şey bittikten sonra bir vatanseverlik dalgası hissediyor.

11. Yankee Doodle Dandy (1942)

11. Yankee Doodle Dandy (1942)

IMDb: 7.6

Daha önce de belirttiğimiz gibi, vatansever filmlerin her zaman savaş ya da tehlikeli görevler içermesi gerekmiyor. 1942 yapımı 'Yankee Doodle Dandy' de bunu kanıtlıyor. Bu biyografik müzikal, ' The Man Who Owned Broadway' lakaplı şovmen, oyun yazarı ve besteci George M. Cohan'ın hayatını konu alıyor. Cohan, üç düzineden fazla Broadway müzikalini kaleme almasının yanı sıra, 'Over There', 'The Yankee Doodle Boy' ve 'You're a Grand Old Flag' gibi Amerikan standartlarının arkasındaki yaratıcı beyindi ve bu onu Amerikan müzik tarihinin en önemli figürlerinden biri haline getirdi. James Cagney, Cohan'ın hayatının beyaz perde uyarlamasında onu canlandırdı ve performansıyla Akademi Ödülü kazandı.

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10. Gettysburg (1993)

10. Gettysburg (1993)

IMDb: 7.7

İç Savaş söz konusu olduğunda, ele alınması gereken en az iki farklı anlatı vardır. Bir sonraki slayt Birlik kısmını kapsarken, 1993 yapımı 'Gettysburg' Güney tarafını kapsamaktadır. Çoğu kişi filmi Konfederasyona saygılı ve vatansever bir bakış olarak değerlendirmekle kalmadı, aynı zamanda çok fazla destek gördü. Tom Berenger, Jeff Daniels ve Martin Sheen gibi saygın oyuncuların başrolleri üstlenmesinin yanı sıra, 'Gettysburg' ilk kez film endüstrisinin Gettysburg Savaş Alanı'ndaki sahneleri çekmesine izin veren Ulusal Park Servisi'nin de onayını aldı. Binlerce İç Savaş canlandırma sanatçısı da filmde askerleri canlandırarak vatanseverlik görevlerini yerine getirdiler.

9. Argo (2012)

9. Argo (2012)

IMDb: 7.7

Amerikalılar ve Kanadalılar, Ben Affleck'in 27 Ocak 1980'de altı ABD'li diplomatın İran'dan kurtarılmasının gerçek hikayesini anlatan 2012 yapımı tarihi draması 'Argo 'yu izledikten sonra kendilerini vatansever hissetmelidirler. Kanada hükümeti ve CIA'nin ortak çabasıyla (her ne kadar filmde CIA'nin rolü küçümsense de), çok sayıda insan altı yabancıyı kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarak, çoğu zaman komik olacak kadar gülünç olan özenle hazırlanmış bir hileye başvurdular ve bu da 'Argo 'yu hem vatansever bir film hem de iyi hissettiren bir film haline getirdi.

8. Sergeant York (1941)

8. Sergeant York (1941)

IMDb: 7.7

Bu listedeki tüm Devrim Savaşı, İç Savaş, İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam filmleriyle birlikte, Birinci Dünya Savaşı'na odaklanan en az bir filme de yer vermemiz gerekiyordu. 1941 yapımı ' Sergeant York 'tan daha iyi bir film olabilir mi? Bu savaş filminde Gary Cooper, bir Alman makineli tüfek yuvasına düzenlediği saldırıda 35 silahı ele geçirip en az 25 düşman savaşçısını öldürdükten ve 132 kişiyi de esir aldıktan sonra Onur Madalyası kazanan gerçek hayattaki bir asker olan Çavuş Alvin C. York'un başrolünde yer alıyor. Asker olmadan önce York, Tennessee'li sıradan bir köylüdür; bu da Amerika'da doğru tutuma, adanmışlığa ve yüreğe sahip herkesin ulusal bir kahraman olabileceğini kanıtlamaktadır.

7. The Longest Day (1962)

7. The Longest Day (1962)

IMDb: 7.7

Cornelius Ryan'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 'En Uzun Gün', muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli tarihi olan 6 Haziran 1944'te Normandiya'ya yapılan D-Day çıkarmasının en önemli olaylarını anlatıyor. Amerikan birliklerinin savaşın gidişatını kendi lehlerine çevirmek için verdikleri mücadeleyi izlemek, John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Eddie Albert ve Rod Steiger gibi Amerikan oyunculuk efsanelerinden oluşan yıldızlar kadrosunun da yardımıyla, genellikle vatanseverlik duygularıyla sonuçlanır.

6. The Right Stuff (1983)

6. The Right Stuff (1983)

IMDb: 7.8

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Generali ve eski test pilotu Chuck Yeager'ın 1983 yapımı 'The Right Stuff' filminde söylediği gibi: 'Böyle bir görev için gönüllü olmak için özel bir insan olmak gerekir, özellikle de televizyonda yayınlanan bir görev için.' Bu söz, uzay yolculuğunun tehlikeli, kanıtlanmamış ve bolca deneme yanılma içerdiği bir dönemde havalanmaya gönüllü olan cesur adamlar Mercury Yedilisinin gerçek yaşamlarını tam olarak özetlemektedir. Sayısız sorun, aksilik ve trajediye rağmen, ülkeleri adına ortak kahramanlık hedeflerinden vazgeçmediler. İşte vatanseverliğin gerçek tanımı budur.

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5. Glory (1989)

5. Glory (1989)

IMDb: 7.8

Albay Robert Gould Shaw'ın gerçek mektuplarına, Peter Burchard'ın 1965 tarihli romanı 'One Gallant Rush 'a ve Lincoln Kirstein'ın 'Lay This Laurel' fotoğraf koleksiyonuna dayanan 'Glory', İç Savaş'ta tamamı siyahlardan oluşan ilk Birlik Ordusu alaylarından birinin öyküsünü anlatıyor. Matthew Broderick, Denzel Washington, Morgan Freeman ve Cary Elwes'in başrollerini paylaştığı 1989 yapımı film, özgürlükleri için savaşan siyahi askerleri ve gelecek nesil Amerikalıların sahip olacağı özgürlüğü anlatan ilk büyük sinema filmi olma özelliğini taşıyor. 'Glory', Washington'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü de dahil olmak üzere üç Akademi Ödülü kazandırdı.

4. Patton (1970)

4. Patton (1970)

IMDb: 7.9

General George S. Patton karmaşık ve bazen tartışmalı bir adamdı, ancak Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarındaki eylemlerinin ve liderliğinin kahramanca olduğuna ve başrolünde George C. Scott'un oynadığı 1970 yapımı 'Patton' filminde ölümsüzleştirildiğine şüphe yok. Bu epik biyografik savaş dramı vatansever bir film olmasının yanı sıra, yedi Akademi Ödülü (En İyi Film dahil) kazanmış ve Birleşik Devletler Ulusal Film Sicili'nde muhafaza edilmek üzere seçilmiş, eleştirmenlerce beğenilen bir filmdir.

3. Mr. Smith Goes to Washington (1939)

3. Mr. Smith Goes to Washington (1939)

IMDb: 8.1

En iyi vatansever filmler şiddet ve savaşla ilgili değildir; örneğin 'Bay Smith Washington'a Gidiyor 'u ele alalım. Savaş silahlı ordular arasında değil, dürüst bir ABD Senatörü ile yozlaşmış bir siyasi sistem arasında geçiyor. Amerika'da küçük adamın hala bir fark yaratabileceğine inanılır ve Jimmy Stewart 1939 yapımı bu filmde, özellikle de 24 saatlik tutkulu oylama sırasında bunu çok güzel bir şekilde göstermiştir.

2. Saving Private Ryan (1998)

2. Saving Private Ryan (1998)

IMDb: 8,6

Steven Spielberg'in 'Er Ryan'ı Kurtarmak' filmi genellikle şimdiye kadar yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri olarak anılır, ancak savaşmaktan çok daha fazlası hakkındadır. Bu 1998 yapımı drama kardeşlik ve askerlerin emirlere uymak için ne kadar ileri gidebilecekleri hakkında, özellikle de kendi aralarından birini kurtarmak söz konusu olduğunda. Ayrıca, Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Paul Giamatti, Ted Danson, Bryan Cranston, Dennis Farina, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Adam Goldberg, Barry Pepper ve Nathan Fillion'dan oluşan yıldızlarla kim tartışabilir ki?

1. Forrest Gump (1994)

1. Forrest Gump (1994)

IMDb: 8.8

Hiçbir film 1940'lar ile 1980'ler arasında Amerika'daki yaşamı 'Forrest Gump' kadar iyi özetleyemez. Winston Groom'un 1986 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 1994 yapımı film, erken dönem rock 'n' roll, ayrımcılık, Vietnam Savaşı, 1970'ler/80'ler uyuşturucu kültürü ve bunların arasındaki her şeye ve herkese değiniyor. Robert Zemeckis'in filminin sinema meraklıları ve eleştirmenler tarafından neredeyse evrensel olarak sevilmesi, altı Akademi Ödülü ve yedi Altın Küre kazanmasının yanı sıra En İyi Film Oscar'ı için 'Pulp Fiction' ve 'The Shawshank Redemption 'ı nasıl geride bıraktığını da açıklıyor.

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Soner bayram

Yine vatnseverliği Amerikalılardan öğrendik bugün de çok şükür.