Vatanseverlik Dolu Sahneleriyle İzlerken İçinizde Coşku Seli Yaratacak Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 6.9

' Miracle ' gibi, 1985 yapımı ' Rocky IV ' de Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında süregelen Soğuk Savaş mücadelesi için bir spor metaforuydu. Filmde Rocky, Amerikalı dostları Apollo Creed ya da Clubber Lang ile değil, devasa ve korkunç bir figür olan Ivan Drago ile karşılaşıyor. Rocky bu karşılaşmada şimdiye kadarki en kötü yenilgisini alsa da Drago'yu nakavt etmeyi, dövüşü kazanmayı ve hem dostunun hem de eski düşmanının intikamını almayı başarır. 'Rocky IV' bugün hala tüm zamanların en başarılı spor filmlerinden biri olarak gösterilmektedir.