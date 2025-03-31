Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Yapılan Anket Çalışmaları
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Yapılan Anket Çalışmaları
19 Mart sabahı başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden sürecin yargı, sokak, sanat dünyası, medya gibi pek çok alanda yansıması oldu. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine ve destek mitinglerine yoğun katılım sağlandı. Peki 2025 yılının en kritik siyasi sürecine halk ne diyor?
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HBS Araştırma'nın 3000 katılımcılı 21-26 Mart arası yaptığı seçim anketi şöyle.
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Bir diğer seçim anketi ise ORC tarafından yapıldı. 25-27 Mart 2025 arasında 3160 katılımcıyla yapılan anket şöyle;
Ser-Ar 2000 katılımcıya "2025 yılı içerisinde genel seçim olmalı mı?" sorusunu sordu.
KONDA, 1535 katılımcıya CHP'nin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılıp katılmadığını sordu.
Aynı araştırmada KONDA sokakta devam eden eylemler hakkında da fikir aldı.
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KONDA'nın diğer sorusu Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerineydi.
Aynı araştırmada İmamoğlu'nun diplomasının iptali hakkında ne düşünüldüğü de soruldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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