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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Yapılan Anket Çalışmaları

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Yapılan Anket Çalışmaları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.03.2025 - 10:43

19 Mart sabahı başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden sürecin yargı, sokak, sanat dünyası, medya gibi pek çok alanda yansıması oldu. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine ve destek mitinglerine yoğun katılım sağlandı. Peki 2025 yılının en kritik siyasi sürecine halk ne diyor?

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HBS Araştırma'nın 3000 katılımcılı 21-26 Mart arası yaptığı seçim anketi şöyle.

HBS Araştırma'nın 3000 katılımcılı 21-26 Mart arası yaptığı seçim anketi şöyle.

CHP: %33,8

AK Parti: %28,0

DEM Parti: %8,6

MHP: %7,9

İYİ Parti: %6,1

Zafer Partisi: %5,3

YRP: %4,2

Anahtar Partisi: %2,4

TİP: %1,7

Diğer: %2,0

Bir diğer seçim anketi ise ORC tarafından yapıldı. 25-27 Mart 2025 arasında 3160 katılımcıyla yapılan anket şöyle;

Bir diğer seçim anketi ise ORC tarafından yapıldı. 25-27 Mart 2025 arasında 3160 katılımcıyla yapılan anket şöyle;

CHP: %30,2

AK Parti: %28,1

MHP: %8,0

DEM Parti: %7,5

Zafer Partisi: %5,1

İYİ Parti: %5,0

YRP: %4,3

Gelecek Partisi: %2,5

BBP: %2,1

TİP: %1,7

YMP: %1,6

DEVA Partisi: %1,3

A Parti: %1,1

Diğer: %1,5

Ser-Ar 2000 katılımcıya "2025 yılı içerisinde genel seçim olmalı mı?" sorusunu sordu.

Ser-Ar 2000 katılımcıya "2025 yılı içerisinde genel seçim olmalı mı?" sorusunu sordu.

Evet: % 63,5

Hayır: % 33,2

Fikrim yok: % 3,3

KONDA, 1535 katılımcıya CHP'nin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılıp katılmadığını sordu.

KONDA, 1535 katılımcıya CHP'nin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılıp katılmadığını sordu.

Evet katıldım: %18

Hayır katılmadım: %82

Aynı araştırmada KONDA sokakta devam eden eylemler hakkında da fikir aldı.

Aynı araştırmada KONDA sokakta devam eden eylemler hakkında da fikir aldı.

Eylemler haklıdır: %21

Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır: %52

Eylemler haksızdır: %27

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KONDA'nın diğer sorusu Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerineydi.

KONDA'nın diğer sorusu Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerineydi.

İddiaları doğru buluyorum: %28

İddiaları yanlış buluyorum: %34

Fikrim yok: %38

Aynı araştırmada İmamoğlu'nun diplomasının iptali hakkında ne düşünüldüğü de soruldu.

Aynı araştırmada İmamoğlu'nun diplomasının iptali hakkında ne düşünüldüğü de soruldu.

İptali doğru buluyorum: %24

İptali yanlış buluyorum: %44

Fikrim yok: %32

İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında ise görüşler şöyle;

Doğru buluyorum: %26

Yanlış buluyorum: %43

Fikrim yok: %31

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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