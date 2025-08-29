ValÜ, İstanbul Portföy ve Mediazone’dan Sonra Arya Yatırım ve Fark Labs ile de İşbirliği Yaptı!
Arya Yatırım Platformu ve Fark Labs’in de deneyim ve gücünü yanına alan valÜ, Türkiye’nin en çok güven ve değer yaratan kitle fonlama platformu olma yolunda iddialı bir adım attı.
Bir kitle fonlama platformunda olması gereken tüm güçler, deneyim ve network bir araya geldi. Avukat Mert Karaman’ın kurucusu olduğu valÜ; denetim dünyasının saygın isimleri Demet ve Haluk Özdemir, İbrahim Türkiş, fon yönetiminin Türkiye’deki öncü kurumlarından İstanbul Portföy ve kurucuları Alpaslan Ensari, Tufan Deriner ve Turgay Ozaner , medya dünyasının yeni nesil lideri Mediazone ve genel müdürü Kaan Kayabalı, güçlü melek yatırımcı ağıyla Ahu Serter ve Münteha Adalı’nın kurucusu olduğu Arya Yatırım Platformu, kurumların fırsat departmanı Fark Labs ve finans dünyasının deneyimli ismi, aynı zamanda valÜ’nün yeni Genel Müdürü Sedef Erdoğmuş ile güç birliği oluşturdu.
Deneyim ve erişim birleşti
