ValÜ, İstanbul Portföy ve Mediazone’dan Sonra Arya Yatırım ve Fark Labs ile de İşbirliği Yaptı!

Arya ve Fark Labs bugüne kadar 100’e yakın girişime toplamda 50 milyon USD’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Arya’nın 500 kişilik global melek yatırımcı ağı,

İstanbul Portföy’ün yönettiği yaklaşık 3 milyar USD büyüklük ve çeşitli GSYF’lerindeki yatırım tecrübesi,

Mediazone’un kitlesel erişim gücü,

valÜ’nün ölçeklenebilir teknolojik altyapısı,

hep birlikte girişimcilere daha güçlü ve erişilebilir bir finansal ekosistem sunmak için birleşti.

Yeni başarı hikayeleri için

Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarından Ahu Serter, valÜ vizyonunu şu sözlerle aktardı: ‘‘valÜ ile amacımız, bugüne kadar sadece profesyonel yatırımcıların kovaladığı fırsatların tabana da yayılarak, kitlelere de ulaşmasını sağlamak… Kadınların, kurumların ve şimdi tüm bireysel yatırımcıların aynı masada eşit şartlarda olmasını ve yatırım fırsatlarına eşit şartlarda ulaşmasını hedefliyoruz.”

valÜ bundan böyle yalnızca erken aşama girişimlere değil, ileri aşamadaki ve büyük ölçekli şirketlere de yatırım turu açarak kitle fonlamasını Türkiye’de hak ettiği yere taşıyacak. Geleceğin unicorn ve hatta decacorn’larının valÜ üzerinden yatırım alması vizyonuyla hareket ediyoruz.

Amacımız net:

Başarılı projeleri daha çok kişiye ulaştırmak,

Girişimcilik fırsatlarını kitlesel erişime açmak,

Türkiye’den yeni başarı hikâyeleri çıkmasına aracılık etmek,

Yatırımcıların güveni, girişimcilerin büyümesi

İstanbul Portföy kurucu ortağı Alpaslan Ensari ise iş birliği hakkında şunları söyledi:“Türkiye’de girişimciliğin ölçeğini büyütmek için sermaye kadar güvene de ihtiyaç var. valÜ, güçlü ortak yapısı, güçlü kurumların deneyimlerinin bir araya gelmesi ve şeffaf iş modeliyle yatırımcılar için güvenli bir adres, girişimciler için ise büyümeyi hızlandıran bir platform olacak.”

Yatırım taleplerinizi valu.com.tr’den yapabilirsiniz.