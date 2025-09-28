Uzun Yolda Direksiyona Geçeni Mutlu Eden 12 Küçük Ayrıntı

Uzun yolda bazen kendi playlist’inizi bitirip radyoya geçersiniz ve tam da ruh halinize uyan bir şarkı çalar. Gençliğinizden bir hit, yıllardır duymadığınız nostaljik bir parça ya da şu anki yolculuğa fon müziği gibi oturan bir melodi… O an direksiyon başında yüzünüze kocaman bir gülümseme gelir ve yolun tüm yorgunluğu bir anda silinir.