Uzun Yolda Direksiyona Geçeni Mutlu Eden 12 Küçük Ayrıntı
Uzun yola çıkmak, kimileri için sadece A noktasından B noktasına gitmek, kimileri içinse yolun kendisini keyifli bir anıya dönüştürmek demek. Direksiyon başında geçen saatleri daha eğlenceli, daha huzurlu ve daha unutulmaz kılan küçük ayrıntılar var. İşte direksiyona geçenleri mutlu eden o detaylar…
1. Temizlenmiş camlar ve pırıl pırıl aynalar.
2. Yolda dinlenecek özel bir çalma listesi.
3. Yol üzeri benzinlikten alınan lezzetli atıştırmalıklar ve içecekler.
4. Yeni yıkanmış, mis gibi kokan bir araba.
5. Yol kenarındaki sürpriz manzaralar.
6. Koltuk ayarını tam istediğiniz gibi yapmak.
7. Radyoda denk gelen unutulmaz bir şarkı.
8. Rota üzerindeki lezzet durakları.
9. Doğru zamanda denk gelen gün doğumu ya da gün batımı.
10. Açık camdan gelen rüzgar.
11. Yanınızda doğru yol arkadaşı olması.
12. Rotada ufak tefek keşifler yapmak.
