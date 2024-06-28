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Uzun Bir Süre Etkisinden Çıkamayacağınız 15 Etkileyici Kore Dizisi

Uzun Bir Süre Etkisinden Çıkamayacağınız 15 Etkileyici Kore Dizisi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 18:01

Son derece etkileyici ve çarpıcı olan k-dramalar, Güney Kore dizilerinin genel adıdır. Bugün sizin için izlerken son derece keyif alacağınız dizileri bulduk!

Kaynak: https://www.netflix.com/tudum/article...
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1. My Demon

1. My Demon

My Demon, gizem ve romantizmi harmanlayan bir Kore dizisidir. Hikaye, normal bir genç kız olan Ji-soo ile onu korumak için dünyaya gelen ve insan görünümüne bürünen bir iblis olan Jun-woo arasındaki beklenmedik ilişkiyi konu alır. Jun-woo, Ji-soo'yu korurken kendi insanlık duygularını keşfeder ve zamanla birbirlerine aşık olurlar. Ancak, Jun-woo'nun gerçek kimliği ve Ji-soo'nun kaderi ikilinin ilişkisinde büyük zorluklar yaratır.

2. The Glory

2. The Glory

The Glory intikam peşinde koşan bir kadının hikayesini anlatan bir Güney Kore dizisidir. Ana karakter, lise yıllarında zorbalığa maruz kalmış ve yıllar sonra intikam almak için plan yapmaya başlamıştır. Dizi, karakterin geçmişte yaşadığı travmalarla yüzleşmesi ve adaleti sağlama çabasını konu alır.

3. D.P.

3. D.P.

D.P. Güney Kore'nin Netflix'te yayınlanan popüler bir dizisidir. Dizi, Güney Kore ordusunda görevli askeri polislerin firari askerleri yakalama görevlerini konu alır. Ana karakter, zor şartlarda görev yapan genç asker An Jun-ho, ordudaki zorluklar ve adaletsizliklerle mücadele ederken, aynı zamanda kaçak askerlerin ardındaki kişisel hikayeleri keşfeder.

4. All of Us Are Dead

4. All of Us Are Dead

All of Us Are Dead Güney Kore yapımı bir zombi dizisi. Bir lisede başlayan zombi virüsü salgını, öğrencilerin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Okulda mahsur kalan bir grup öğrenci, hem zombilere karşı hem de kendi aralarındaki çatışmalarla başa çıkmak zorunda.

5. Mask Girl

5. Mask Girl

Mask Girl dizisi, gündüzleri ofis çalışanı olan ama geceleri maskeyle canlı yayın yaparak popüler hale gelen Kim Mo-mi adlı bir kadının hikayesini anlatıyor. Mo-mi, güzellik takıntısı olan ve kendini güzel hissetmediği için maske takarak özgüven kazanıyor. Ancak, maskenin arkasındaki kimliği saklamasıyla birlikte, bir dizi karanlık ve tehlikeli olayın içine sürükleniyor.

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6. Sweet Home

6. Sweet Home

Cha Hyun-soo adında genç bir adamın ailesini kaybettikten sonra taşındığı yeni apartmanda yaşadığı korkunç olayları konu alıyor. Apartmandaki insanlar gizemli bir virüs nedeniyle canavara dönüşmeye başlıyor ve hayatta kalanlar, hem bu canavarlarla hem de kendi içlerindeki korkularıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

7. Move to Heaven

7. Move to Heaven

Dizi asperger sendromlu bir genç olan Han Geu-ru'nun babasının ani ölümünden sonra onun olay yeri temizleme şirketini devralmasını anlatıyor. Geu-ru, hapisten yeni çıkmış olan ve onun yasal vasisi ve iş ortağı olan amcası Sang-gu ile birlikte çalışıyor. İkili ölen kişilerin eşyalarını temizlerken onların trajik hikayelerini ortaya çıkarıyor ve aynı zamanda kendi aile sırlarını çözüyorlar.

8. Bloodhounds

8. Bloodhounds

Eski denizci ve boksör olan iki arkadaşın bir dövüş sonrası yolları kesişiyor. Ortak geçmişleri ve benzer maddi sorunları olan ikili dolandırıldıktan sonra tefecileri alt etmek için güçlerini birleştiriyorlar.

9. Celebrity

9. Celebrity

Şöhret, para, güç, aşk ve cinayet temalarının iç içe geçtiği bu dizi, zengin bir ailenin büyük kızı olan ve kapı kapı dolaşarak satış yapan Seo A-ri'nin sosyal medya fenomeni olma yolculuğunu anlatıyor.

10. The Fabulous

10. The Fabulous

SHINee'den Choi Minho ve Chae Soo-bin'in başrollerini paylaştığı bu dizi, Güney Kore'nin moda elitlerinin ışıltılı ve çekici dünyasını keşfeden bir K-drama dizisi. 20'lerinin sonlarında olan ve Seul'ün rekabetçi moda endüstrisinde yaşayan çalışan bir grup arkadaşın hayatını takip ediyor.

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11. The Silent Sea

11. The Silent Sea

Sekiz bölümlük çerez tadındaki bu dizide, Bae Doona, Gong Yoo ve Lee Joon gibi yıldız oyuncular Dünya'daki çölleşme nedeniyle kaynakların tükenmesi üzerine Ay'a değerli bir örnek bulmak için tehlikeli bir göreve çıkan bir ekibi canlandırıyor. Görev sırasında, ekip hem dış hem de iç zorluklarla yüzleşir ve gizli gerçekleri açığa çıkarıyor.

12. The Good Bad Mother

12. The Good Bad Mother

Dizi talihsiz bir kaza sonrası hayatları yeniden başlangıç noktasına dönen bir anne-oğulun hikayesini anlatıyor. Geçmişin sevinçlerini ve travmalarını yeniden yaşamaya zorlanan bu anne-oğul, duygusal ve dokunaklı bir yolculuğa çıkıyorlar.

13. Business Proposal

13. Business Proposal

Dizi  ofis romantizmini konu alıyor ve izleyicilere tekrar tekrar izlemek isteyecekleri keyifli bir hikaye sunuyor. Dizide Ahn Hyo-seop, mükemmeliyetçi bir yapıya sahip zengin CEO Kang Tae-moo'yu, Kim Se-jeong ise şirkette araştırmacı olarak çalışan Shin Ha-ri'yi canlandırıyor. Sahte bir randevu ile yolları kesişen çift, gerçek bir aşk hikayesi yaşamaya başlıyorlar.

14. Alchemy of Souls

14. Alchemy of Souls

Dizi yasak bir büyü ile ruhlarını farklı bedenlere taşıyabilen büyücülerin hikayesini anlatıyor. Bu beden değiştirme yeteneği olayları hızla karmaşık hale getirirken izleyicilere oldukça eğlenceli anlar sunuyor.

15. See You in My 19th Life

15. See You in My 19th Life

Bin yıla yakın bir süredir reenkarne olan Ji-eum, 19. yaşamında farklı bir şey yapmaya karar vererek, önceki hayatında tanıştığı bir kişiyi bulmaya çalışıyor. Geçmiş hayatların birbirine karıştığı dizide, binlerce yıl önce yazılmış hikayelerin ve kaderi değiştiren olayların yer aldığı birçok dönemeç bulunuyor.

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