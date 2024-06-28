Uzun Bir Süre Etkisinden Çıkamayacağınız 15 Etkileyici Kore Dizisi
Uzun Bir Süre Etkisinden Çıkamayacağınız 15 Etkileyici Kore Dizisi
Kaynak: https://www.netflix.com/tudum/article...
Son derece etkileyici ve çarpıcı olan k-dramalar, Güney Kore dizilerinin genel adıdır. Bugün sizin için izlerken son derece keyif alacağınız dizileri bulduk!
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1. My Demon
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2. The Glory
3. D.P.
4. All of Us Are Dead
5. Mask Girl
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6. Sweet Home
7. Move to Heaven
8. Bloodhounds
9. Celebrity
10. The Fabulous
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11. The Silent Sea
12. The Good Bad Mother
13. Business Proposal
14. Alchemy of Souls
15. See You in My 19th Life
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