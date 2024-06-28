Uzun Bir Süre Etkisinden Çıkamayacağınız 15 Etkileyici Kore Dizisi

My Demon, gizem ve romantizmi harmanlayan bir Kore dizisidir. Hikaye, normal bir genç kız olan Ji-soo ile onu korumak için dünyaya gelen ve insan görünümüne bürünen bir iblis olan Jun-woo arasındaki beklenmedik ilişkiyi konu alır. Jun-woo, Ji-soo'yu korurken kendi insanlık duygularını keşfeder ve zamanla birbirlerine aşık olurlar. Ancak, Jun-woo'nun gerçek kimliği ve Ji-soo'nun kaderi ikilinin ilişkisinde büyük zorluklar yaratır.