Unuttuğu Telefonunun Peşine Düşen Motokuryenin O Anları Viral Oldu

Motokuryeler gerek güvenlik gereği gerek sosyal medyada içerik üretmek amaçlı kask kamerası taşıyor. Tabii sosyal medyaya gün içinde yaşadıkları pek çok ilginç olayı yansıtıyorlar. Yine bu olaylardan biri sosyal medyaya düştü ve çokça konuşuldu.
Bir motokurye unuttuğu telefonun nerede olduğunu buldu ve olay yerine gitti. Olay yerinde iki kişiyle karşılaştı ve bu kişiler motokuryeden telefonu vermeleri için para istedi. Telefonu bulan kişilerin 'Sonuçta emek var', '3 bin liraya telefoncuya da satabilirdim' sözleri videonun yayılmasına neden oldu.
İşte o görüntüler 📹
Telefonun kuryeye ait olup olmadığını şifresini sorarak doğrulayan şahıslar kuryeyi polise gitmemeleri konusunda uyardı.
