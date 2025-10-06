onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Unuttuğu Telefonunun Peşine Düşen Motokuryenin O Anları Viral Oldu

Unuttuğu Telefonunun Peşine Düşen Motokuryenin O Anları Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2025 - 09:59

İçerik Devam Ediyor

Motokuryeler gerek güvenlik gereği gerek sosyal medyada içerik üretmek amaçlı kask kamerası taşıyor. Tabii sosyal medyaya gün içinde yaşadıkları pek çok ilginç olayı yansıtıyorlar. Yine bu olaylardan biri sosyal medyaya düştü ve çokça konuşuldu.

Bir motokurye unuttuğu telefonun nerede olduğunu buldu ve olay yerine gitti. Olay yerinde iki kişiyle karşılaştı ve bu kişiler motokuryeden telefonu vermeleri için para istedi. Telefonu bulan kişilerin 'Sonuçta emek var', '3 bin liraya telefoncuya da satabilirdim' sözleri videonun yayılmasına neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler 📹

Telefonun kuryeye ait olup olmadığını şifresini sorarak doğrulayan şahıslar kuryeyi polise gitmemeleri konusunda uyardı.

Telefonun kuryeye ait olup olmadığını şifresini sorarak doğrulayan şahıslar kuryeyi polise gitmemeleri konusunda uyardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın