Ünlü Yönetmen İlker Canikligil 2 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Aldı!
Mart ayında sahibi olduğu Flu TV ile YouTube yayınında bulunduğu açıklamaların ardından hakkında soruşturma başlatılan İlker Canikligil, 25 Mart 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Canikligil 26 ay (2 yıl 2 ay) hapis cezası ile cezalandırıldı.
İlker Canikligil hapse girecek mi?
İlker Canikligil hapse girecek mi?
