Ünlü Yönetmen İlker Canikligil 2 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Aldı!

Ünlü Yönetmen İlker Canikligil 2 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Aldı!

25.11.2025 - 13:58

Mart ayında sahibi olduğu Flu TV ile YouTube yayınında bulunduğu açıklamaların ardından hakkında soruşturma başlatılan İlker Canikligil, 25 Mart 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Canikligil 26 ay (2 yıl 2 ay) hapis cezası ile cezalandırıldı.

İlker Canikligil, 26 ay (2 yıl 2 ay) hapis cezası ile cezalandırıldı.

Yönetmen İlker Canikligil, Mart 2025'te sahibi olduğu Flu TV ile YouTube yayınında bulunduğu açıklamaların ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Canikligil, hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiaları ile yürütülen yargılama 26 ay (2 yıl 2 ay) hapis cezası ile cezalandırıldı.

İlker Canikligil hapse girecek mi?

Normal şartlarda 2 yıl ve üzeri hapis cezalarında HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı verilemezken, ayrı ayrı suçlardan ceza alması nedeniyle mahkeme İlker Canikligil hakkında HAGB kararı aldı. Bu da Canikligil'in 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suçtan hapis cezası almaması halinde cezaevine girmeyeceği anlamına geliyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
