Ünlü Dermatolog Vazelinin Zararlı Olduğu İddialarını Yalanladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 13:53

Vazelin, uzun yıllardır evlerimizde bulunan bir bakım ürünü. Özellikle kadınların kış aylarında tercih ettiği vazelin, yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Fakat son zamanlarda vazelinin zararlı olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Vazelinin bir petrol türevinden üretildiği söylenmiş ve cilde uzun vadede zarar vereceği iddia edilmişti.

Sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Dermatolog Ezgi Özkur, vazelinin zararlı olup olmadığını açıkladı.

Vazelinin zararlı olduğu iddiaları doğru değil!

Sosyal medyada yayınladığı bilgilendirici videolar ile tanınan Doç.Dr. Ezgi Özkur, vazelinin zararlı olduğu iddialarını yalanladı. Özkur, özellikle kış aylarında vazelinin el sırtlarında, vücutta, dudaklarda çok güçlü bir okluziv nemlendirici olduğunu belirtiyor. Üstelik vazelin, cildin su kaybını önlüyor, cilt bariyerini korumaya yardımcı oluyor. 

Vazelini cildinizde rahatlıkla kullanabilir, hatta bebeklerinizde bile kullanabilirsiniz.

