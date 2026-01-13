Ünlü Dermatolog Vazelinin Zararlı Olduğu İddialarını Yalanladı

Vazelin, uzun yıllardır evlerimizde bulunan bir bakım ürünü. Özellikle kadınların kış aylarında tercih ettiği vazelin, yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Fakat son zamanlarda vazelinin zararlı olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Vazelinin bir petrol türevinden üretildiği söylenmiş ve cilde uzun vadede zarar vereceği iddia edilmişti.
Sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Dermatolog Ezgi Özkur, vazelinin zararlı olup olmadığını açıkladı.
Kaynak: Instagram / drezgiozkur
Vazelinin zararlı olduğu iddiaları doğru değil!
