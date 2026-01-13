onedio
Görüntüler Gelmeye Başladı: Her Yıl Düzenlenen "Pantolonsuz Metro" Etkinliği Bu Sene de Gerçekleştirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.01.2026 - 12:21

Son yıllarda insanlar eğlenmek için birbirinden ilginç yöntemler buluyor. Eğlence anlayışı insanların yaratıcılıklarını konuşturdukları farklı yöntemlerle şekilleniyor. Sosyal medyanın da etkisiyle birbirinden garip fikirler büyük bir etkinliğe dönüşebiliyor. Onlardan biri de 'Pantolonsuz Metro' etkinliği. 

Londra'da düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Günü' etkinliğine katılan bir Türk, yaşananları görüntüledi. 20 yıldan uzun süredir yapılan ve son yıllarda popülerleşen etkinlikte yine ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bu donsuz metro etkinliği nasıl ortaya çıktı? Ne zamandan beri var?

'Donsuz Metro' etkinliği, aslen 2002 yılında New York'ta 'Improv Everywhere' adlı sanat grubunun başlattığı bir şaka ile başladı. Grubun kurucusu Charlie Todd, kışın ortasında insanların paltoları, atkıları ve şapkaları tamken sadece pantolonlarını 'unutmuş gibi' metroya binmelerinin komik bir sosyal deney olacağını düşündü. Londra ise bu geleneğe ilk kez 2009 yılında dahil oldu. Etkinliğin temel amacı, kışın en soğuk günlerinde insanların metroda pantolonsuz ama hiçbir şey olmamış gibi ciddi bir şekilde seyahat ederek çevredekileri şaşırtması ve monoton şehir hayatına eğlence katması.

Her yıl Ocak ayında düzenlenen bu organizasyonda en önemli kural, insanların pantolonlarını evde unutmuş gibi davranmaları ve birbirlerini tanımıyormuş rolü yapmaları. Günümüzde 60'tan fazla şehirde eş zamanlı olarak yapılan bu etkinlik, Londra'da yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir sosyal performans haline geldi.

