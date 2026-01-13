Görüntüler Gelmeye Başladı: Her Yıl Düzenlenen "Pantolonsuz Metro" Etkinliği Bu Sene de Gerçekleştirildi

Son yıllarda insanlar eğlenmek için birbirinden ilginç yöntemler buluyor. Eğlence anlayışı insanların yaratıcılıklarını konuşturdukları farklı yöntemlerle şekilleniyor. Sosyal medyanın da etkisiyle birbirinden garip fikirler büyük bir etkinliğe dönüşebiliyor. Onlardan biri de 'Pantolonsuz Metro' etkinliği.

Londra'da düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Günü' etkinliğine katılan bir Türk, yaşananları görüntüledi. 20 yıldan uzun süredir yapılan ve son yıllarda popülerleşen etkinlikte yine ortaya ilginç görüntüler çıktı.