Umman Özkul Kimdir? Münir Özkul'un Eşi Umman Özkul Neden Vefat Etti, Hastalığı Neydi?

Umman Özkul Kimdir? Münir Özkul’un Eşi Umman Özkul Neden Vefat Etti, Hastalığı Neydi?

Elif Sude Yenidoğan
07.08.2025 - 22:29

Yeşilçam’ın efsane oyunculuğuyla, sanatçılığıyla hafızalara kazınan ismi Münir Özkul’un eşi Umman Özkul’un vefat ettiği açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş acı haberi duyurdu. Peki ya Umman Özkul kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? Bütün detayları sizler için derledik. Gelin habere geçelim!

Umman Özkul Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

Umman Özkul Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

Münir Özkul’un ikinci eşi olan Umman Özkul, 1950 doğumluydu. Münir Özkul ile arasında 25 yaş fark olan Umman Özkul, mücadele ettiği hastalığı nedeniyle 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

Umman Özkul Neden Vefat Etti, Hastalığı Neydi?

Umman Özkul Neden Vefat Etti, Hastalığı Neydi?

Umman Özkul’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu ancak yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Umman Özkul’un vefatını, Münir Özkul’un eski eşi Suna Selen ile kızı Güner Özkul açıkladı.

Umman Özkul ve Münir Özkul'un İlişkisi

Umman Özkul ve Münir Özkul’un İlişkisi

Umman Özkul ile Münir Özkul’un arasında 25 yaş fark vardı ve kendisi Yeşilçam oyuncusunun son eşiydi. Umman Özkul zamanında, Münir Özkul’a ilk görüşte aşık olduğunu dile getirmişti. Münir Özkul’un diğer evliliklerinden 3 çocuğu var ancak Umman Özkul ile çocuğu bulunmamakta. İkili 1986’da evlenmişlerdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
