Umman Özkul Kimdir? Münir Özkul’un Eşi Umman Özkul Neden Vefat Etti, Hastalığı Neydi?

Umman Özkul ile Münir Özkul’un arasında 25 yaş fark vardı ve kendisi Yeşilçam oyuncusunun son eşiydi. Umman Özkul zamanında, Münir Özkul’a ilk görüşte aşık olduğunu dile getirmişti. Münir Özkul’un diğer evliliklerinden 3 çocuğu var ancak Umman Özkul ile çocuğu bulunmamakta. İkili 1986’da evlenmişlerdi.