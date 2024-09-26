Uçak Gemilerinin Küçücük Pistinden Uçaklar Nasıl Oluyor da Kalkış Yapabiliyor?

Uçakların kalkış ve iniş anları her zaman büyüleyici bir manzaradır. Ancak bir uçağın geniş bir pistte havalanmasını izlemekle, küçücük bir gemi pistinden kalkışını izlemek arasında büyük bir fark var.

Özellikle savaş uçakları, deniz üzerinde küçük pistlere sahip gemilerden nasıl kalkabiliyor?

Kaynak