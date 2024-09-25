Uçaklar Bile Yapamıyor: Helikopterler Havadayken Nasıl Oluyor da Ani Şekilde İleri Geri Yapabiliyor?
Uçaklar Bile Yapamıyor: Helikopterler Havadayken Nasıl Oluyor da Ani Şekilde İleri Geri Yapabiliyor?
Helikopterlerin uçaklara göre daha fazla manevra kabiliyetine sahip olduğu bir sır değil ancak bu becerinin ardındaki mühendislik harikası sistem, ağızları açık bırakacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir helikopterin inanılmaz hareket kabiliyetinin ardında yatan en önemli bileşenlerden biri, ana rotor ve kuyruk rotoru gibi hayati parçalarıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ana rotorun dönerken kaldırma kuvveti oluşturması sayesinde helikopter havalanabilir ve kuyruk rotoru ise bu devasa döner parçanın oluşturduğu torku dengeleyerek, helikopterin kontrolsüzce dönmesini önler.
Uçaklar sadece düz bir hat üzerinde hızla hareket ederken, helikopterler havada asılı kalabilir ve aniden yön değiştirebilir.
Helikopterlerin inanılmaz yeteneklerinin ardındaki sır, pilotun kullandığı beş temel kontrol sisteminde gizlidir: collective ve cyclic pitch adındaki iki el kolu, gaz kolu ve iki ayak pedalı.
Tüm bu kontroller, pilotun helikopteri hem havada sabit tutmasını hem de istediği yöne hızlıca hareket etmesini sağlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Helikopterlerin en büyüleyici özelliklerinden biri, uçakların aksine aniden ileri, geri ya da yanlara hareket edebilmeleridir. Hareket, cyclic pitch adı verilen ikinci bir kontrol kolu ile sağlanır.
Kol, tıpkı bir oyun konsolundaki joystick gibi çalışır ve pilotun komutlarını ana rotorun bıçaklarına aktarır. Pilot, cyclic pitch kolunu hareket ettirdiğinde, rotor bıçakları farklı yönlerde farklı açılarda döner.
Örneğin, helikopterin sol tarafındaki bıçaklar daha dik bir açıyla havayı yararken sağ tarafındakiler daha yatay bir açıyla hareket eder.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın