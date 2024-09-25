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Uçaklar Bile Yapamıyor: Helikopterler Havadayken Nasıl Oluyor da Ani Şekilde İleri Geri Yapabiliyor?

Uçaklar Bile Yapamıyor: Helikopterler Havadayken Nasıl Oluyor da Ani Şekilde İleri Geri Yapabiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
25.09.2024 - 16:49

Helikopterlerin uçaklara göre daha fazla manevra kabiliyetine sahip olduğu bir sır değil ancak bu becerinin ardındaki mühendislik harikası sistem, ağızları açık bırakacak!

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Bir helikopterin inanılmaz hareket kabiliyetinin ardında yatan en önemli bileşenlerden biri, ana rotor ve kuyruk rotoru gibi hayati parçalarıdır.

Bir helikopterin inanılmaz hareket kabiliyetinin ardında yatan en önemli bileşenlerden biri, ana rotor ve kuyruk rotoru gibi hayati parçalarıdır.

Ana rotorun dönerken kaldırma kuvveti oluşturması sayesinde helikopter havalanabilir ve kuyruk rotoru ise bu devasa döner parçanın oluşturduğu torku dengeleyerek, helikopterin kontrolsüzce dönmesini önler.

Ana rotorun dönerken kaldırma kuvveti oluşturması sayesinde helikopter havalanabilir ve kuyruk rotoru ise bu devasa döner parçanın oluşturduğu torku dengeleyerek, helikopterin kontrolsüzce dönmesini önler.

Uçaklar sadece düz bir hat üzerinde hızla hareket ederken, helikopterler havada asılı kalabilir ve aniden yön değiştirebilir.

Uçaklar sadece düz bir hat üzerinde hızla hareket ederken, helikopterler havada asılı kalabilir ve aniden yön değiştirebilir.

Helikopterlerin inanılmaz yeteneklerinin ardındaki sır, pilotun kullandığı beş temel kontrol sisteminde gizlidir: collective ve cyclic pitch adındaki iki el kolu, gaz kolu ve iki ayak pedalı.

Helikopterlerin inanılmaz yeteneklerinin ardındaki sır, pilotun kullandığı beş temel kontrol sisteminde gizlidir: collective ve cyclic pitch adındaki iki el kolu, gaz kolu ve iki ayak pedalı.

Tüm bu kontroller, pilotun helikopteri hem havada sabit tutmasını hem de istediği yöne hızlıca hareket etmesini sağlar.

Tüm bu kontroller, pilotun helikopteri hem havada sabit tutmasını hem de istediği yöne hızlıca hareket etmesini sağlar.
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Helikopterlerin en büyüleyici özelliklerinden biri, uçakların aksine aniden ileri, geri ya da yanlara hareket edebilmeleridir. Hareket, cyclic pitch adı verilen ikinci bir kontrol kolu ile sağlanır.

Kol, tıpkı bir oyun konsolundaki joystick gibi çalışır ve pilotun komutlarını ana rotorun bıçaklarına aktarır. Pilot, cyclic pitch kolunu hareket ettirdiğinde, rotor bıçakları farklı yönlerde farklı açılarda döner.

Örneğin, helikopterin sol tarafındaki bıçaklar daha dik bir açıyla havayı yararken sağ tarafındakiler daha yatay bir açıyla hareket eder.

Bu fark, helikopterin sağa doğru eğilmesine ve o yöne doğru hareket etmesine neden olur.

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