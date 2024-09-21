Çok Mantıklı Sebepleri Var: Şarkıcılar Konserde Ya da Stüdyoda Neden Kulaklık Takıyor?
Çok Mantıklı Sebepleri Var: Şarkıcılar Konserde Ya da Stüdyoda Neden Kulaklık Takıyor?
Müzik stüdyolarının arkasındaki perdeyi araladığınızda, şarkıcıların büyük kulaklıklarla performans sergilediklerini mutlaka fark etmişsinizdir.
Ama bu kulaklıklar neden bu kadar büyük ve ne işe yarıyor?
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Bugünün müzik kayıt tekniklerinde çoklu kanal kaydı (multi-track recording) standardı vardır. Yani her enstrüman ve vokal ayrı ayrı kaydedilir.
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Bunun temel sebebi, sesin bir mikrofondan diğerine karışmamasını sağlamaktır. Bir kafede arkadaşınızla konuşmaya çalıştığınızı hayal edin. Yanınızda bile olsa arka plandaki gürültü, arkadaşınızın sizi anlamasını zorlaştırabilir.
Şarkıcı stüdyoda mikrofonun başına geçtiğinde genellikle diğer enstrümanların daha önce kaydedilmiş parçalarının üzerine vokalini ekler.
Bu yüzden şarkıcı, genellikle izole edilmiş bir kabinde yalnız kaydeder. Ama bu aşamada da şarkıcı, diğer enstrümanları duymadan performans sergileyemez.
İşte burada devreye kulaklıklar girer! Şarkıcı, diğer enstrümanların kayıtlarını duyarken, dışarıya ses sızması mikrofon tarafından algılanmaz.
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Kulaklıklar sayesinde şarkıcı hem müziği duyabilir hem de mikrofonun sadece kendi sesini kaydetmesini sağlar.
Peki, canlı performanslarda neden küçük kulaklık tercih ediliyor? Stüdyodaki kadar büyük kulaklıklar canlı performanslarda pratik olmayabilir, bu yüzden sahnede şarkıcılar kulaklık yerine kulak içi monitörler (in-ear monitors) kullanırlar.
Monitörler, müzisyenlerin kendi enstrümanlarını ve diğer sanatçıları farklı ses seviyelerinde duymalarını sağlar.
Aynı zamanda sahnedeki yüksek sesli hoparlörlerden gelen ses karmaşasını ortadan kaldırır ve müzisyenleri zararlı gürültü seviyelerinden korur.
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