Ameliyathane Lambaları Çok Işıklı Olmasına Rağmen Neden Gölge Oluşturmuyor?

Ameliyat odasındaki ışıklandırma, cerrahların işini doğru yapabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Ancak bu lambaların en dikkat çekici özelliklerinden biri, gölge oluşturmamalarıdır.

Peki nasıl oluyor da lambalar gölgesiz bir aydınlatma sağlıyor?