Meğer Hepimiz Aynı Hayatı Yaşıyormuşuz: Geçim Sıkıntısı Yaşayan Kullanıcının Gönderisi Duygulara Tercüman Oldu
Meğer Hepimiz Aynı Hayatı Yaşıyormuşuz: Geçim Sıkıntısı Yaşayan Kullanıcının Gönderisi Duygulara Tercüman Oldu
@herkimseyim adlı Twitter (X) kullanıcısı, geçim sıkıntısının, gelecek kaygısının ve hayatın zorluklarının bireyler üzerinde yarattığı stresi konu alan bir gönderi paylaşarak yürekleri burktu.
İşte 'Meğer hepimiz aynı hayatı yaşıyormuşuz' dedirten gönderinin cevapları.
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