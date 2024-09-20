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Meğer Hepimiz Aynı Hayatı Yaşıyormuşuz: Geçim Sıkıntısı Yaşayan Kullanıcının Gönderisi Duygulara Tercüman Oldu

Meğer Hepimiz Aynı Hayatı Yaşıyormuşuz: Geçim Sıkıntısı Yaşayan Kullanıcının Gönderisi Duygulara Tercüman Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
20.09.2024 - 16:02

@herkimseyim adlı Twitter (X) kullanıcısı, geçim sıkıntısının, gelecek kaygısının ve hayatın zorluklarının bireyler üzerinde yarattığı stresi konu alan bir gönderi paylaşarak yürekleri burktu.

İşte 'Meğer hepimiz aynı hayatı yaşıyormuşuz' dedirten gönderinin cevapları.

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Çoğu kişinin kanayan yarasına tuz basan kullanıcı, duygulara tercüman olarak gündem oldu.

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twitter.com
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twitter.com

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