Tuzla Tersanesinde Gemide Patlama Meydana Geldi

Dilara Şimşek
15.10.2025 - 15:08

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama gerçekleşti. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tuzla tersanesinde bir gemide patlama meydana geldi.

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Bölgeden ilk görüntüler şöyle:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
