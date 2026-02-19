Türkiye'ye 3 Yeni Otomobil Devi Geliyor: Fiyatları Şoke Etti!

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'den çekilme kararı alan Chevrolet'in yanısıra GMC ve Cadillac da Türkiye'de satışa çıkacak. Piyasalarda hareketlenme beklenirken yeni otomobillerin fiyat listesi de merak konusu oldu. X'te paylaşımlar yapan Etem Sayın, Türkiye'ye resmi olarak giriş yapan Cadillac, GMC ve Chevrolet'in Türkiye satış fiyatlarını paylaştı.

Bazı modellerin fiyatlarının 55 milyon liraya kadar çıktığı görüldü. Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da fiyatların benzer seviyelerde olacağı düşünülüyor.

Peki Chevrolet Türkiye satış fiyatı ne kadar?