Türkiye'ye 3 Yeni Otomobil Devi Geliyor: Fiyatları Şoke Etti!
Türkiye pazarına 3 yeni otomobil devi giriş yapıyor. Yeni markalar arasında geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den çekilen Chevrolet de yer alıyor. Chevrolet'in yanısıra ülkemizde ilk kez Cadillac ve GMC de satışa çıkacak. Cadillac, GMC ve Chevrolet markalarının fiyat listesi ortaya çıktı. Fiyatlar ise görenleri şoke etti.
Peki Chevrolet, GMC ve Cadillac Türkiye fiyatları nasıl?
Kaynak: X / Etem Sayın
Amerikan otomobil markaları Türkiye pazarına giriş yapıyor.
GMC Türkiye Satış Fiyatı
Cadillac Türkiye Satış Fiyatı
