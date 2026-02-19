onedio
Türkiye'ye 3 Yeni Otomobil Devi Geliyor: Fiyatları Şoke Etti!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 12:27

Türkiye pazarına 3 yeni otomobil devi giriş yapıyor. Yeni markalar arasında geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den çekilen Chevrolet de yer alıyor. Chevrolet'in yanısıra ülkemizde ilk kez Cadillac ve GMC de satışa çıkacak. Cadillac, GMC ve Chevrolet markalarının fiyat listesi ortaya çıktı. Fiyatlar ise görenleri şoke etti.

Peki Chevrolet, GMC ve Cadillac Türkiye fiyatları nasıl?

Kaynak: X / Etem Sayın

Amerikan otomobil markaları Türkiye pazarına giriş yapıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'den çekilme kararı alan Chevrolet'in yanısıra GMC ve Cadillac da Türkiye'de satışa çıkacak. Piyasalarda hareketlenme beklenirken yeni otomobillerin fiyat listesi de merak konusu oldu.  X'te paylaşımlar yapan Etem Sayın, Türkiye'ye resmi olarak giriş yapan Cadillac, GMC ve Chevrolet'in Türkiye satış fiyatlarını paylaştı.

Bazı modellerin fiyatlarının 55 milyon liraya kadar çıktığı görüldü. Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da fiyatların benzer seviyelerde olacağı düşünülüyor.

Peki Chevrolet Türkiye satış fiyatı ne kadar?

  • Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL

  • Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL

  • Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL

GMC Türkiye Satış Fiyatı

Ultra lüks segmentte konumlanan ABD merkezli SUV modellerin fiyatları oldukça yüksek. Listenin en erişilebilir modelleri ise GMC'den geliyor.

GMC Türkiye Satış Fiyatları

  • GMC Sierra Denali Standard Bed 11.000.000 TL

  • GMC Yukon Denali 27.750.000 TL

Cadillac Türkiye Satış Fiyatı

Cadillac Escalade modellerinde fiyatlar gittikçe yükseliyor. Listenin en üst sırasında 45 milyon liraya satışa sunulacağı iddia edilen Cadillac Escalade V Series yer alıyor.

Cadillac Türkiye Satış Fiyatları

  • Cadillac Escalade Sport Platinium/Lux Platinium 36.000.000 TL

  • Cadillac Escalade ESV Sport Platinium/Lux Platinium 38.500.000 TL

  • Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
