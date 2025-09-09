onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Türkiye Polonya Maçı Ne Zaman? 12 Dev Adam EuroBasket Çeyrek Finalinde Polonya ile Karşılaşacak

Türkiye Polonya Maçı Ne Zaman? 12 Dev Adam EuroBasket Çeyrek Finalinde Polonya ile Karşılaşacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2025 - 09:35

A Milli Erkek Basketbol Takımı (12 Dev Adam), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket’te yoluna tam gaz devam eden 12 Dev Adam, şampiyonluk hedefi ile yola çıktığı Avrupa Şampiyonası’nda Polonya hedefini kayıpsız atlatarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki Türkiye Polonya maçı ne zaman? Türkiye Polonya maçı saat kaçta? Türkiye Polonya maçı hangi kanalda? 

İşte tüm detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Polonya maçı ne zaman?

Türkiye Polonya maçı ne zaman?

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Şimdi rakip Polonya. Türkiye ile Polonya arasında oynanacak çeyrek final maçı bugün (9 Eylül) oynanacak.

Türkiye Polonya maçı saat kaçta?

Türkiye Polonya maçı saat kaçta?

Turnuvanın ilk gününden bu yana namağlup yoluna devam eden A Milli Basketbol Takımız ile Polonya arasında oynanacak çeyrek finale karşılaşması bugün saat 17:00’de başlayacak.

Türkiye Polonya maçı hangi kanalda?

Türkiye Polonya maçı hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak. Türkiye ile Polonya arasında bugün saat 17:00’de oynanacak çeyrek final maç TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın