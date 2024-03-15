Türkiye'de Yapılan Arkeolojik Kazılarda 11 Bin Yıllık Dünyanın En Eski Vücut 'Piercing'lerine Rastlandı

Taş ve volkanik camdan yapılmış tarih öncesi süs eşyaları, şimdiye kadar keşfedilen en eski vücut piercingi kanıtını sunuyor. Türkiye'deki bir Neolitik yerleşim yerindeki mezarlardan çıkarılan 11 bin yıllık aksesuarların, genç yetişkinlerin çocukluktan olgunluğa geçişlerini sembolize etmek için delindikleri reşit olma ritüelleriyle ilişkili olması muhtemel gözüküyor. Gelin birlikte bu tarihi bulgulara yakından bir göz atalım!