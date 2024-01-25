İngiltere'de 2000 Yıl Önce Çarmıha Gerilerek Öldürülen Kurbanının Yüzü Yapay Zekayla Canlandırıldı
İngiltere'de 2000 Yıl Önce Çarmıha Gerilerek Öldürülen Kurbanının Yüzü Yapay Zekayla Canlandırıldı
Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
Adli tıp sanatçısı Joe Mullins, binlerce yıl önce yaşamış bir insanın görüntüsünü yeniden canlandırmak için 2000 yıllık kurbanın kafatasını kullanarak, İsa Peygamber'i andıran bu rekonstrüksiyonu yarattı.
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Roma Britanyası'nda şimdiye kadar sadece bir çarmıha gerilme kurbanı tespit edilmiştir: Topuk kemiğine iki inçlik bir çivi çakılmış olan bu adamın iskeleti 2017 yılında Cambridgeshire'da yapılan bir kazıda bulunmuştu.
Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nde adli tıp uzmanı olan Joe Mullins, BBC Four'un yeni belgeseli The Cambridgeshire Crucifixion'da şöyle diyor: "Binlerce yıl öncesinden bir yüze bakıyorum ve bu yüze bakmak asla unutamayacağım bir şey."
İskelet, Fenstanton köyündeki bir Roma yerleşiminde ortaya çıkarıldı. Bölgede MS üçüncü ve dördüncü yüzyıllar arasına tarihlenen beş mezarlık bulunuyordu.
Independent'tan Jane Dalton'un ifadesiyle, Roma İmparatorluğu'nda çarmıha germe "hem suç işleyenlerin hem de küçük kabahatler nedeniyle çarmıha gerilen çok sayıda kölenin yavaş yavaş cezalandırıldığı acımasız, eski bir yöntemdi".
Keşiften bu yana araştırmacılar kurbanın kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ek analizler yürütüyor.
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Mullins'in ortaya çıkardığı yüz rekonstrüksiyonu, koyu renkli, çökük gözlü, sakallı bir adamı tasvir ediyor. Duhig'in BBC News'e söylediğine göre bu görsel, bizden çok uzak bir zamanda yaşamış bir bireyi insanlaştırmaya yardımcı oluyor.
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