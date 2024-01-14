İlk İnsanların Uyku Alışkanlıkları Günümüzdeki Uyku Düzenlerine Işık Tutuyor

Birçok erken toplumda yaygın olan ortak yaşam düzenlemeleri, uykunun paylaşılan bir deneyim olduğu anlamına geliyordu. Bu ortak uyku muhtemelen bir güvenlik duygusu sağlamış ve potansiyel gece tehditlerine karşı kolektif bir savunmayı teşvik etmiştir.