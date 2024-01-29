Avustralya'nın Sadece 350 Kişi Tarafından Konuşulan Yeni Bir Dil Keşfedildi
Avustralya'nın Sadece 350 Kişi Tarafından Konuşulan Yeni Bir Dil Keşfedildi
Kaynak: https://www.iflscience.com/a-new-lang...
Dilbilimciler, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde çoğunlukla Warlpiri halkının yaşadığı ücra bir köy olan Lajamanu'da sessizce yeşerdiğine inandıkları yeni bir dili belgelediler.
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Light Warlpiri veya Warlpiri rampaku olarak bilinen bu dil, standart Avustralya İngilizcesinin farklı unsurları ile Avustralya'nın kuzeyinde birkaç bin yerli tarafından konuşuluyor.
Bu kültürel gizem, "yeni dili" ilk kez 2005 yılında rapor eden Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde dilbilim profesörü olan Carmel O'Shannessy tarafından derinlemesine incelenmiştir.
O'Shannessy 2018 yılında Atlas Obscura'ya verdiği demeçte, "Karma bir dilin gelişmesi için, çok sistematik bir şekilde kod değiştiren ve kendi konuşma biçimlerini oluşturmak için bir tür sosyal nedene sahip olan iki dilli veya çok dilli kişilere sahip olmanız gerekir" dedi.
Lajamanu inanılmaz derecede merkezden uzaktır. En yakın topluluk yaklaşık 110 kilometre (68 mil) uzaklıktaki Daguragu iken, önemli büyüklükteki en yakın kasaba 560 kilometreden (350 mil) fazla olan ve arabayla yaklaşık 6 saat süren Katherine'dir.
Çoğu dilde, fiil sistemi ve isim sisteminin farklı, uzak dillerden yapılarını duymak nadirdir. Ancak, Light Warlpiri'de fiiller çoğunlukla İngilizce veya Kriol'den gelirken, cümledeki diğer gramer bileşenlerinin çoğu Warlpiri'den kaynaklanır.
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