Avustralya'nın Sadece 350 Kişi Tarafından Konuşulan Yeni Bir Dil Keşfedildi

Yıllar geçtikçe dil sistemi doğal olarak gelişmeye devam etmiş ve hatta Lajamanu'daki bazı insanların ana dili haline gelmiştir. Geleneksel Warlpiri dili bile 'nesli tükenmekte olan' bir dil olarak kabul edilmekte ve sadece 4.000 kişi tarafından konuşulmaktadır; ancak Light Warlpiri dili daha da belirsizdir ve çoğunluğu 40 yaşın altında olan sadece 350 kadar kişi tarafından konuşulmakta ve anlaşılmaktadır.