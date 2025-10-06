onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Türkçe Pop’un Altın Çağını Başlatan Albümler

etiket Türkçe Pop’un Altın Çağını Başlatan Albümler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.10.2025 - 17:04

Türk müzik sahnesinin dönüm noktalarından biri de Türkçe pop müziğinin altın çağına girmesi. 90’lı yıllar, özellikle Türkçe pop müziğinin zirveye çıktığı yıllar oldu. O dönemde çıkan bazı albümler, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda kültürel etkileriyle de büyük bir iz bıraktı. İşte o dönemin efsane albümleri:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tarkan – Şımarık

2. Sezen Aksu – Gülümse

3. MFÖ - Peki Peki Anladık!

4. Sertab Erener – Lâl

5. Levent Yüksel – Med Cezir

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mirkelam – Her Gece

7. Candan Erçetin – Elbette

8. Aşkın Nur Yengi - Sevgiliye

9. Nazan Öncel - Gidelim Buralardan

10. Yıldız Tilbe – Delikanlım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Yaşar – Divane

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın