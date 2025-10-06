Türkçe Pop’un Altın Çağını Başlatan Albümler
Türk müzik sahnesinin dönüm noktalarından biri de Türkçe pop müziğinin altın çağına girmesi. 90’lı yıllar, özellikle Türkçe pop müziğinin zirveye çıktığı yıllar oldu. O dönemde çıkan bazı albümler, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda kültürel etkileriyle de büyük bir iz bıraktı. İşte o dönemin efsane albümleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tarkan – Şımarık
2. Sezen Aksu – Gülümse
3. MFÖ - Peki Peki Anladık!
4. Sertab Erener – Lâl
5. Levent Yüksel – Med Cezir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mirkelam – Her Gece
7. Candan Erçetin – Elbette
8. Aşkın Nur Yengi - Sevgiliye
9. Nazan Öncel - Gidelim Buralardan
10. Yıldız Tilbe – Delikanlım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yaşar – Divane
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın