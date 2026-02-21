Tüm Dünyanın Yüreğini Dağlayan Maymun Punch'a Olan Duygularını Dile Getiren Sosyal Medya Kullancıları
Japonya'da annesi tarafından terk edilen bebek maymun Punch'ın, teselliyi turuncu bir peluş oyuncağa sarılmakta bulması ve onu annesi sanması dünyayı yasa boğan bir görüntüye dönüştü. Ardından ise bir dizi olay peş peşe geldi.Önce Andrew ve Tristan Tate kardeşler maymunu sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti, ardından bir marka bu dram üzerinden 'Punch peluşu' satmaya başladı.
Zaten hüzünlü bir hikayesi olan Punch'ın bir de insanların acımasız dünyasıyla karşı karşıya kalması herkesi üzdü elbette. Peki sosyal medya bu konuda ne dedi?
Son dönemde sosyal medyada viral olan hayvanlar her birimize farklı sorgulamalar yaptırdı.
Diğer maymunlar tarafından dışlanan ve yalnızlık çeken Punch'ın hikayesi, pek çok açıdan etik tartışmalarını beraberinde getirdi.
