onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Tüm Dünyanın Yüreğini Dağlayan Maymun Punch'a Olan Duygularını Dile Getiren Sosyal Medya Kullancıları

Tüm Dünyanın Yüreğini Dağlayan Maymun Punch'a Olan Duygularını Dile Getiren Sosyal Medya Kullancıları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2026 - 18:15

Japonya'da annesi tarafından terk edilen bebek maymun Punch'ın, teselliyi turuncu bir peluş oyuncağa sarılmakta bulması ve onu annesi sanması dünyayı yasa boğan bir görüntüye dönüştü. Ardından ise bir dizi olay peş peşe geldi.Önce  Andrew ve Tristan Tate kardeşler maymunu sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti, ardından bir marka bu dram üzerinden 'Punch peluşu' satmaya başladı.

Zaten hüzünlü bir hikayesi olan Punch'ın bir de insanların acımasız dünyasıyla karşı karşıya kalması herkesi üzdü elbette. Peki sosyal medya bu konuda ne dedi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde sosyal medyada viral olan hayvanlar her birimize farklı sorgulamalar yaptırdı.

Son dönemde sosyal medyada viral olan hayvanlar her birimize farklı sorgulamalar yaptırdı.

Önce sürüden ayrılıp farklı bir yöne doğru giden ve bu kadarı yüzünden hayatından olan Nihilist Penguen, ardından sel sularına kapılan ve sahibinin arkasından yalnızca 'Üzgünüm' diyebildiği Horoz Wilson derken şimdi de gündemimiz Maymun Punch oldu.

Diğer maymunlar tarafından dışlanan ve yalnızlık çeken Punch'ın hikayesi, pek çok açıdan etik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Diğer maymunlar tarafından dışlanan ve yalnızlık çeken Punch'ın hikayesi, pek çok açıdan etik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Hem bir hayvan hakları dramı hem de etik tartışmaların odağındaki ticari bir figür haline geline gelen Punch için sosyal medyada da pek çok kişi düşüncelerini dile getirdi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın