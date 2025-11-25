onedio
Tuğba Ekinci, "Önünüzü Kesen Oldu mu?" Sorusuna Verdiği Bülent Ersoy Cevabıyla Fazla 'Hadsiz' Bulundu!

Merve Ersoy
25.11.2025 - 13:33

Şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerle gündem oldu. Ne Kadar Yer Yandı programına konuk olan Tuğba Ekinci, kendisine sorulan “Önünüzü kesen oldu mu?” sorusuna hiç beklenmedik bir cevap verdi. Ekinci'nin verdiği cevap 'hadsiz' bulundu.

Sansasyon yaratan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, bir kez daha çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Gündeme yönelik sözleri ve yorumlarıyla magazin gündeminde yer bulan Tuğba Ekinci, bu kez de katıldığı programda verdiği cevapla tepki topladı. Kendisine programda pek çok ünlüye sorulan 'Önünüzü kesen oldu mu?' sorusu soruldu. Tuğba Ekinci bu soruya hiç kimsenin beklemediği bir cevap vererek 'O Bülent Ersoy. Yanlış kişiye soruyorsunuz. Benim önüm hep var. Doğduğumdan beri aynı.” dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
