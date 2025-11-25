Tuğba Ekinci, "Önünüzü Kesen Oldu mu?" Sorusuna Verdiği Bülent Ersoy Cevabıyla Fazla 'Hadsiz' Bulundu!

Gündeme yönelik sözleri ve yorumlarıyla magazin gündeminde yer bulan Tuğba Ekinci, bu kez de katıldığı programda verdiği cevapla tepki topladı. Kendisine programda pek çok ünlüye sorulan 'Önünüzü kesen oldu mu?' sorusu soruldu. Tuğba Ekinci bu soruya hiç kimsenin beklemediği bir cevap vererek 'O Bülent Ersoy. Yanlış kişiye soruyorsunuz. Benim önüm hep var. Doğduğumdan beri aynı.” dedi.