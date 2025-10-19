Tufan Erhürman'dan İlk Açıklama Geldi: "Türkiye ile İstişare İçinde Olacağız"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. 218 bin 313 seçmen, 777 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erdi. Gelen ilk sonuçlara göre ana muhalefet CTP’nin adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81’ini aldı.
Seçim zaferinin ardından Türkiye'den ilk tebrikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'den alan Erhürman da ilk açıklamasını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tufan Erhürman, ilk açıklamasında vatandaşlara teşekkür etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk açıklamasında vatandaşlara teşekkür eden Erhürman, diğer partilerden gelen desteklere de değindi:
Türkiye'ye dair ilk sözleri "istişare" oldu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın