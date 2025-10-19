Tufan Erhürman'dan İlk Açıklama Geldi: "Türkiye ile İstişare İçinde Olacağız"

'İlk günden itibaren 'Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz' demiştik. İlk iki sözümüzü hep birlikte tuttuk. Üçüncü sözümüzü de hep birlikte tutuacağız.

Buradan CTP'deki tüm yoldaşlarıma, bizimle birlikte yol yürüyen TDP'den arkadaşlarımıza, bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza, Gülşah Sanver Manavoğlu, Serdar Denktaş'a teşekkür ediyorum. Çok iyi biliyorum ki, seçim sonuçları da onu gösteriyor, Ulusal Birlik Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Yeniden Doğuş Partisi'nden ve diğer partilerden arkadaşlarımız da bize oy verdi, teveccüh gösterdi. O yüzden buradan bütün samimiyetimle oy veren vermeyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum.'