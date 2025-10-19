onedio
Tufan Erhürman'dan İlk Açıklama Geldi: "Türkiye ile İstişare İçinde Olacağız"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.10.2025 - 22:46

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. 218 bin 313 seçmen, 777 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erdi. Gelen ilk sonuçlara göre ana muhalefet CTP’nin adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81’ini aldı.

Seçim zaferinin ardından Türkiye'den ilk tebrikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'den alan Erhürman da ilk açıklamasını yaptı.

Tufan Erhürman, ilk açıklamasında vatandaşlara teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, federasyon modelini savunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, rakiplerine fark atarak yeni cumhurbaşkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı verilere göre, 777 sandıktan 735’i açıldı ve Erhürman oyların yüzde 62,80’ini aldı. Ankara’nın desteklediği bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,77’de kaldı. Erhürman, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlk açıklamasında vatandaşlara teşekkür eden Erhürman, diğer partilerden gelen desteklere de değindi:

'İlk günden itibaren 'Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz' demiştik. İlk iki sözümüzü hep birlikte tuttuk. Üçüncü sözümüzü de hep birlikte tutuacağız.

Buradan CTP'deki tüm yoldaşlarıma, bizimle birlikte yol yürüyen TDP'den arkadaşlarımıza, bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza, Gülşah Sanver Manavoğlu, Serdar Denktaş'a teşekkür ediyorum. Çok iyi biliyorum ki, seçim sonuçları da onu gösteriyor, Ulusal Birlik Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Yeniden Doğuş Partisi'nden ve diğer partilerden arkadaşlarımız da bize oy verdi, teveccüh gösterdi. O yüzden buradan bütün samimiyetimle oy veren vermeyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum.'

Türkiye'ye dair ilk sözleri "istişare" oldu:

'Gelin birlikteliğimizi pekiştirelim. Seçim sürecinde de söyledim; üstlendiğim sorumlulukları, özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları elbette Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içerisinde yürüteceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın.'

