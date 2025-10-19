onedio
KKTC'deki Seçim Sonuçlarına Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'den İlk Tepkiler

Hakan Karakoca
19.10.2025 - 21:12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. 218 bin 313 seçmen, 777 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erdi. Gelen ilk sonuçlara göre ana muhalefet CTP’nin adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81’ini aldı.

Erhürman'ın seçim zaferine Türkiye'den de ilk tepkiler gelmeye başladı. Bahçeli'nin KKTC'ye Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması konusunda tavsiyede bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel de ilk açıklamalarını yaptı.

Kuzey Kıbrıs'ta yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni dönem başladı; Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ı geride bırakarak koltuğa oturdu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Erhürman’ın oy oranını yüzde 62,76, Tatar’ın ise yüzde 35,81 olarak açıkladı. Seçimde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

Erhürman'ın seçim zaferinin ardından Türkiye'den de ilk tepkiler geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman'ı tebrik etti.

Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 

'Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.'

Özgür Özel de Erhürman ile fotoğrafını paylaşarak tebrik mesajı yayınaldı.

Özel'in mesajında şu ifadelere yer verildi: 

'KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.

Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.

Erhürman’ın, devletimiz ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı, yapıcı dili de önemsiyorum.

Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum.'

