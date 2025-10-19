KKTC'deki Seçim Sonuçlarına Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'den İlk Tepkiler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. 218 bin 313 seçmen, 777 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erdi. Gelen ilk sonuçlara göre ana muhalefet CTP’nin adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81’ini aldı.
Erhürman'ın seçim zaferine Türkiye'den de ilk tepkiler gelmeye başladı. Bahçeli'nin KKTC'ye Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması konusunda tavsiyede bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel de ilk açıklamalarını yaptı.
Kuzey Kıbrıs'ta yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman'ı tebrik etti.
Özgür Özel de Erhürman ile fotoğrafını paylaşarak tebrik mesajı yayınaldı.
