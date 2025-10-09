onedio
TRT 1’in Yeni Dizisi “Taşacak Bu Deniz” İstanbul Boğazı’nda Vapur Reklamlarıyla Görüldü

Ecem Dalgıçoğlu
09.10.2025 - 20:34

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, tanıtım kampanyasıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Boğazı’nda simge vapurlarda görünen “Taşacak Bu Deniz” pankartları, şehrin dört bir yanında merak uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim 2025 Cuma günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizi, her Cuma saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

TRT 1’in yeni dram dizisi “Taşacak Bu Deniz”, İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken bir tanıtım kampanyasıyla halkın karşısına çıktı.

Şehrin simgesi vapurlarda yer alan “Taşacak Bu Deniz” yazılı pankartlar, hem İstanbulluların hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
