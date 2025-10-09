TRT 1’in Yeni Dizisi “Taşacak Bu Deniz” İstanbul Boğazı’nda Vapur Reklamlarıyla Görüldü
TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, tanıtım kampanyasıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Boğazı’nda simge vapurlarda görünen “Taşacak Bu Deniz” pankartları, şehrin dört bir yanında merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim 2025 Cuma günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1’in yeni dram dizisi “Taşacak Bu Deniz”, İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken bir tanıtım kampanyasıyla halkın karşısına çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın