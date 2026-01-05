onedio
TOKİ 500 Bin Konut Yeni Kura Çekimi Tarihleri: TOKİ 2026 Kura Tarihleri, İl İl Kura Takvimi!

TOKİ 500 Bin Konut Yeni Kura Çekimi Tarihleri: TOKİ 2026 Kura Tarihleri, İl İl Kura Takvimi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 11:00

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesine milyonlarca vatandaşımızdan başvuru geldi. TOKİ 500 bin konut projesinde 81 ilde inşa edilecek olan konutlar için şimdi kura süreci başladı. İlk olarak Adıyaman'da çekilen kuranın ardından diğer illerin kura tarihleri de belli olmaya başladı. Ocak 2026 itibarıyla TOKİ 500 bin konut projesinde kuralar Siirt ve Van'da devam edecek.

Peki 2026 TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi ilde, ne zaman yapılacak?

İşte TOKİ 500 bin konut yeni kura tarihleri!

TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor.

TOKİ 500 bin konut kura takvimi, 2026 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığında yapılan 500 bin konut projesinde çekimi başladı. 81 ilimizde inşa edilecek olan konutlar için milyonlarca başvuru yapıldı.

İlk kura çekimi Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de yapıldı. Diğer illerin kura tarihleri de belli oldu. Açıklanan takvime göre TOKİ 500 bin kura çekimleri büyük bir hızla devam ediyor.

TOKİ 500 bin kura çekimi takvimi

TOKİ 500 bin kura çekimi takvimi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi;

  • 5 Ocak Siirt ve Van,

  • 6 Ocak Mardin ve Ağrı,

  • 7 Ocak Batman ve Iğdır,

  • 8 Ocak Bitlis ve Kars,

  • 9 Ocak Muş ve Ardahan,

  • 10 Ocak Antalya ve Bingöl, 

  • 11 Ocak Artvin ve Tunceli

TOKİ 500 bin İstanbul kura çekimi ne zaman?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde TOKİ 500 bin konut kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan ediliyor.

TOKİ 500 bin konut kura sonucu sorgulama

TOKİ 500 bin konut kura sonucu sorgulama

Hak sahibi belirleme kuralarına göre TOKİ kura sonuçları aşağıdaki bağlantılara tıklayıp öğrenebilirsiniz

ADIYAMAN KURA SONUÇLARI

ŞIRNAK KURA SONUÇLARI

HAKKARİ KURA SONUÇLARI

TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

TOKİ 500 bin konutun ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

