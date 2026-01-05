TOKİ 500 Bin Konut Yeni Kura Çekimi Tarihleri: TOKİ 2026 Kura Tarihleri, İl İl Kura Takvimi!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesine milyonlarca vatandaşımızdan başvuru geldi. TOKİ 500 bin konut projesinde 81 ilde inşa edilecek olan konutlar için şimdi kura süreci başladı. İlk olarak Adıyaman'da çekilen kuranın ardından diğer illerin kura tarihleri de belli olmaya başladı. Ocak 2026 itibarıyla TOKİ 500 bin konut projesinde kuralar Siirt ve Van'da devam edecek.

Peki 2026 TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi ilde, ne zaman yapılacak?

İşte TOKİ 500 bin konut yeni kura tarihleri!