Titanik Filmindeki Rose Karakterinin Taktığı İkonik Kolyenin Adı Nedir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.01.2026 - 22:32

Beyaz'la Joker yarışmasında yarışan bir yarışmacı, son soru öncesi 50 bin TL'ye düştü. Yarışmacıya sorulan bir soru araştırılmaya başladı. 'Titanik Filmindeki Rose Karakterinin Taktığı İkonik Kolyenin Adı Nedir?' sorusunun cevabı içeriğimizde...

A) Aşkın gücü

B) Okyanusun kalbi

C) Sonsuzluğun gücü

D) Denizlerin mavisi

Doğru Cevap: B

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
