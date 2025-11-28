Temizlikte 3 Adım Önde: Dreame’nin Yeni Ürünleri Satışa Sunuluyor
Yaşam alanınızı temiz tutmak zamanınızın çoğunu tüketiyor mu? Günümüzde yoğun tempoya sahip olanlar veya evini patili dostlarıyla paylaşanlar için temizlik, zahmetli bir iş olabilir. Tam da bu noktada Dreame, üç yeni ürünüyle günlük temizliği ve konforu yeniden tanımladı. Temizlik, artık akıllı ve sürdürülebilir bir rutin.
Akıllı ev temizliğinde öncü marka Dreame, Türkiye’deki kullanıcılarının ev içi konforlarını artıracak 2 yeni modeliyle sahnede: L40 Ultra AE robot süpürge ve R20 Ultra AquaCycle™ kablosuz dikey süpürge. Çok yakında L40s Pro Ultra robot süpürge de kullanıcılarla buluşacak.
Bu 3 yeni model, güçlü emiş performansları, gelişmiş sensör teknolojileri ve hijyen odaklı stratejileri ile günlük temizliği otonom ve zahmetsiz bir rutine dönüştürmekte.
Zemin ve Halılarda Derin Temizlik
Hijyen ve Akıllı Navigasyon Bir Arada
L40 Ultra AE, güçlü performansı akıllı hijyen sistemleriyle birleştiriyor. 19,000Pa Vormax™ emiş gücüyle donatılan model, Farklı Yüzeylere Uyumlu Kauçuk Fırça & TriCut Fırça teknolojileriyle farklı yüzeylerde ideal temizlik performansı sağlıyor. Ayrıca 3DAdapt™ Akıllı Obje Tanıma sistemi sayesinde evin içinde mobilyalarla ve diğer eşyalar arasında hassas manevralar yapabiliyor.
Kenar ve köşe temizliğinde Esnek MopExtend™ teknolojisiyle üstün performans gösterirken; Akıllı PowerDock™ ile çalışan robot süpürge, 75°C sıcak suda paspaslarını yıkayarak maksimum hijyen sağlıyor. Yeni Kendi Kendini Temizleyen Yıkama Levhası sayesinde paspaslar her kullanım sonrası kendini temizliyor, Akıllı Halı Temizleme özelliği ise halılara özel derin temizlik stratejileri geliştiriyor.
Kablosuz Güç, Çifte Temizlik
Daha Akıllı, Hızlı ve Konforlu Bir Yaşam İçin
