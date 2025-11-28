Temizlikte 3 Adım Önde: Dreame’nin Yeni Ürünleri Satışa Sunuluyor

Yaşam alanınızı temiz tutmak zamanınızın çoğunu tüketiyor mu? Günümüzde yoğun tempoya sahip olanlar veya evini patili dostlarıyla paylaşanlar için temizlik, zahmetli bir iş olabilir. Tam da bu noktada Dreame, üç yeni ürünüyle günlük temizliği ve konforu yeniden tanımladı. Temizlik, artık akıllı ve sürdürülebilir bir rutin.

Akıllı ev temizliğinde öncü marka Dreame, Türkiye’deki kullanıcılarının ev içi konforlarını artıracak 2 yeni modeliyle sahnede: L40 Ultra AE robot süpürge ve R20 Ultra AquaCycle™ kablosuz dikey süpürge. Çok yakında L40s Pro Ultra robot süpürge de kullanıcılarla buluşacak.

Bu 3 yeni model, güçlü emiş performansları, gelişmiş sensör teknolojileri ve hijyen odaklı stratejileri ile günlük temizliği otonom ve zahmetsiz bir rutine dönüştürmekte.