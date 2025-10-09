Temizlik Konusunda Çığır Açan 10 Teknoloji

Farklı temizlik senaryoları için 3 ayrı temizleme moduna sahip Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge ile yerleri hem ıslak hem de kuru silip temizleyebiliyorsun. Halı, kilim ve parke gibi yüzeyleri süpürme modu da var. Ucundaki Power Brush fırçalar kendi kendini temizleyebiliyor. Sana da temiz bir mekanın tadını çıkarmak kalıyor!