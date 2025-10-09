Temizlik Konusunda Çığır Açan 10 Teknoloji
Ne kadar az efor sarf edersek temizlik o kadar modern demektir. Yani temizlik yaptığında tek tuşla evin her yerini silebiliyorsan temizlikte çığır açmış bir teknoloji kullanıyorsun demek! Temizlik konusunda çığır açan teknolojileri senin de merak edebileceğini düşündük. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geliştirilen robotik yumuşak kollarla tencere temizliği tek tuşa bakıyor.
2. Mikroplar ışık yoluyla, yani UV-C (Ultraviyole C) ışınlarıyla temizlenebiliyor.
3. Görünüşte pek yabancı gelmiyor ama elektrostatik spreylerin çalışma mantığı biraz farklı.
4. Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge'nin fırçaları kendi kendini temizleyebiliyor. Nasıl mı? 👇
5. IoT teknolojisini temel alan çöp kovalarıyla çöpün doluluk oranını bile görmek mümkün.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Akustiği sadece müzikte değil, aynı zamanda temizlik dünyasında da görmek mümkünmüş!
7. Telefon uygulamasından tek dokunma ve LiDAR sensörler sayesinde bütün evi temizlemek Philips 2000 Serisi Robot Elektrikli Süpürge ile artık gerçek!
8. Kuru buz ile temizlik yapıldığını öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız?
9. Gemilerin devasa gövdeleri nasıl temizleniyor sanıyorsunuz? Robot filoları ile!
10. Çamaşır temizliğinde yeni dönem diyebiliriz: Naylon boncuklarla çamaşır yıkamak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın