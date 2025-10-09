onedio
Temizlik Konusunda Çığır Açan 10 Teknoloji

Erkan Tuna Budak
09.10.2025 - 12:19

Ne kadar az efor sarf edersek temizlik o kadar modern demektir. Yani temizlik yaptığında tek tuşla evin her yerini silebiliyorsan temizlikte çığır açmış bir teknoloji kullanıyorsun demek! Temizlik konusunda çığır açan teknolojileri senin de merak edebileceğini düşündük. 👇

1. Geliştirilen robotik yumuşak kollarla tencere temizliği tek tuşa bakıyor.

SCCRUB ismi verilen ve yumuşak robotik bir kol ile fırça sayesinde yüzeyleri temizleyebilen sistem, insan kolunu taklit ederek yağlı yüzeyleri %99’un üzerinde temizleyebiliyor. Özellikle mutfak ve endüstriyel alanlarda büyük kolaylık sağlıyor açıkçası. Tencere temizlemekten nefret edenler göz atsın!

2. Mikroplar ışık yoluyla, yani UV-C (Ultraviyole C) ışınlarıyla temizlenebiliyor.

UV-C ışınları, kimyasal kullanmadan bakteri ve virüsleri etkisiz hale getiriyor. Aslında hastanelerde sıkça kullanılıyor ama artık ev tipi cihazlarda da görülmeye başlandı. Yani artık evini Darth Vader gibi ışın kullanarak mikroplara karşı etkisiz hale getirebilirsin! 🛸

3. Görünüşte pek yabancı gelmiyor ama elektrostatik spreylerin çalışma mantığı biraz farklı.

Elektrostatik spreyler sıvıya elektrik yükü veren bir sprey. Sıkıldığında sıvı yüzeylere eşit dağılıyor. Böylece köşe bucak hijyen sağlamak daha kolay hale geliyor. Yani temizlenmeyen köşe kalmıyor diyebiliriz.

4. Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge'nin fırçaları kendi kendini temizleyebiliyor. Nasıl mı? 👇

Farklı temizlik senaryoları için 3 ayrı temizleme moduna sahip Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge ile yerleri hem ıslak hem de kuru silip temizleyebiliyorsun. Halı, kilim ve parke gibi yüzeyleri süpürme modu da var. Ucundaki Power Brush fırçalar kendi kendini temizleyebiliyor. Sana da temiz bir mekanın tadını çıkarmak kalıyor!

5. IoT teknolojisini temel alan çöp kovalarıyla çöpün doluluk oranını bile görmek mümkün.

Çöp kovasının doluluk oranını gösteren çöp kovalarıyla çöpü ne zaman atman gerektiğini hatırlayabiliyorsun. Aynı zamanda kapakları da sensörlerle donatılmış. Böylelikle elin çöp kovasına değmeden çöpünü atabiliyorsun. Temassız!

6. Akustiği sadece müzikte değil, aynı zamanda temizlik dünyasında da görmek mümkünmüş!

Kirli yüzeye sadece su dökülüyor ve ses dalgaları devreye giriyor. Ses dalgalarıyla titreşen baloncuklar yüzeydeki kiri nazikçe yerinden oynatıyor. Hassas yüzeyler için kimyasalsız bir alternatif diyebilir miyiz? Diyebiliriz!

7. Telefon uygulamasından tek dokunma ve LiDAR sensörler sayesinde bütün evi temizlemek Philips 2000 Serisi Robot Elektrikli Süpürge ile artık gerçek!

Philips 2000 Serisi Robot Elektrikli Süpürge'de bulunan LiDAR sensörler etrafında neler olduğunu algılayabiliyor ve uzaktan kontrol edildiğinde zahmetsiz temizlik sunuyor. HomeRun uygulaması uzaktan kontrol etmeni sağlarken ıslak ve kuru temizlik yapabiliyor. 70 güne varan kullanım, hızlı haritalama ve gelişmiş navigasyon özelliklerinin de olduğunu belirtelim.

8. Kuru buz ile temizlik yapıldığını öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız?

'Dry Ice Blasting' dediğimiz yöntem, aslında kuru buzun tazyikli bir şekilde püskürtülmesiyle yapılan bir temizlik yöntemi. Basınçla püskürtülen buz tanecikleri yüzeyi aşındırmadan kiri söküyor. Özellikle endüstriyel alanlarda çevre dostu bir yöntem. Siz evde denemeyin ama.

9. Gemilerin devasa gövdeleri nasıl temizleniyor sanıyorsunuz? Robot filoları ile!

Büyük tesislerde ve özellikle gemilerin gövdeleri için birden fazla robot aynı anda çalışıyor. Hepsi merkezi bir sistemle yönetiliyor ve böylelikle zaman kaybı en aza iniyor.

10. Çamaşır temizliğinde yeni dönem diyebiliriz: Naylon boncuklarla çamaşır yıkamak.

Çığır açan bir çamaşır makinesi, naylon boncuklarla çamaşır yıkıyor. Normal makinelerden %90 daha az su kullanarak sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Çevrecilik konusunda da çığır açmış desek abartmış olmayız!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
