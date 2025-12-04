TDK’ya Göre Fransızcanın Doğru Kısaltması Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı dil bilgisi ve kısaltmalar üzerine bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “TDK’nın ‘Kısaltmalar Dizini’nde ‘İng.’ İngilizce’nin; ‘İsp.’ İspanyolca’nın kısaltmasıyken; ‘Fransızca’nın kısaltması olan hangisidir?” sorusu yöneltildi. Türk Dil Kurumu’nun resmî kısaltmalarını merak eden izleyiciler, doğru cevabı öğrenmek istedi.