TDK’ya Göre Fransızcanın Doğru Kısaltması Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 22:04

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı dil bilgisi ve kısaltmalar üzerine bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “TDK’nın ‘Kısaltmalar Dizini’nde ‘İng.’ İngilizce’nin; ‘İsp.’ İspanyolca’nın kısaltmasıyken; ‘Fransızca’nın kısaltması olan hangisidir?” sorusu yöneltildi. Türk Dil Kurumu’nun resmî kısaltmalarını merak eden izleyiciler, doğru cevabı öğrenmek istedi.

TDK’nın “Kısaltmalar Dizini”nde “İng.” İngilizce’nin; “İsp.” İspanyolca’nın kısaltmasıyken; “Fransızca”nın kısaltması olan hangisidir?

A: Fran.

B: Fra.

C: Fr.

D: F.

Doğru Cevap: C: Fr.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
