TDK’ya Göre Fransızcanın Doğru Kısaltması Hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı dil bilgisi ve kısaltmalar üzerine bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “TDK’nın ‘Kısaltmalar Dizini’nde ‘İng.’ İngilizce’nin; ‘İsp.’ İspanyolca’nın kısaltmasıyken; ‘Fransızca’nın kısaltması olan hangisidir?” sorusu yöneltildi. Türk Dil Kurumu’nun resmî kısaltmalarını merak eden izleyiciler, doğru cevabı öğrenmek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TDK’nın “Kısaltmalar Dizini”nde “İng.” İngilizce’nin; “İsp.” İspanyolca’nın kısaltmasıyken; “Fransızca”nın kısaltması olan hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın