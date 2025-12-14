onedio
TDK Güncel Türkçe Sözlük'e Göre Hıfzıssıhha Ne Demektir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 22:13

Yıllardır ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Aralık Pazar günü de yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 300 bin TL değerindeki 'TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre Hıfzısıhha ne demektir?' sorusu soruldu.

Peki hıfzıssıhha ne demektir?

TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre hıfzıssıhha ne demektir?

A: Sağlık ocağı

B: Muayene odası

C: Sağlık bilgisi

D: Hafıza sağlığı

Doğru Cevap: C, yani sağlık bilgisi.

Hıfzıssıhha, TDK'ya göre sağlık bilgisi demektir.

