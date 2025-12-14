TDK Güncel Türkçe Sözlük'e Göre Hıfzıssıhha Ne Demektir?
Yıllardır ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Aralık Pazar günü de yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 300 bin TL değerindeki 'TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre Hıfzısıhha ne demektir?' sorusu soruldu.
Peki hıfzıssıhha ne demektir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre hıfzıssıhha ne demektir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın