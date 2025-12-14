TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre hıfzıssıhha ne demektir?

Yıllardır ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Aralık Pazar günü de yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 300 bin TL değerindeki 'TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre Hıfzısıhha ne demektir?' sorusu soruldu.

Peki hıfzıssıhha ne demektir?