Tatlı Tercihlerine Göre Hangi Gastronomi Ülkesi Ruhunu Yansıtıyor?
İtiraf edelim, hepimiz arada ufak tatlı kaçamakları yapıyoruz. Hatta bazılarımız biraz fazla kaçırıyor bile olabilir. 🙄 Peki seçtiğin tatlılar senin damak tadının hangi ülke mutfağına ait olduğunu söylüyor desek! 🤔 Haydi gel, cevabı bu testte öğrenelim. 👇
1. Kahvaltıda canın tatlı bir şey çekti, hangisini seçersin?
2. Peki, "Asla hayır diyemem!" dediğin o tatlı hangisi?
3. Akşam yemeğinden sonra çayın yanında hangi tatlı olsun istersin?
4. Doğum günün için nasıl bir pasta sipariş edersin?
5. Şimdi de favori sütlü tatlını seç bakalım. 👇
6. Dünya mutfağından hangi tatlı damak tadına hitap ediyor?
7. Öğleden sonra kahvenin yanında hangisini ararsın?
8. Son olarak, "Her gün yesem, yine de bıkmam!" dediğin o tatlı hangisi?
Fransa!
Türkiye!
Japonya!
İtalya!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
