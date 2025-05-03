Tarot Falına Göre 4 Mayıs Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçtiğimiz günlerde çok tempolu zamanlar geçirmişsin. Bugünle beraber biraz daha sakinleşeceksin. Kendini çok yormuşsun ve bu nedenle de halsiz hissediyorsun. Bugünü dinlenmeye ayır sevgili okurum. Bu hafta için de minik bir tüyo vereyim sana: Arkadaşlarınla yaptığın bir planda biriyle tanışacaksın ve seni çok fazla etkileyecek. Fakat bu kişiye duyduğun ilgiyi hemen belli etmemeni öneriyorum çünkü kendisi birazcık uçarı bir tipe benziyor. :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️