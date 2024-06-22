Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Dünyanın En Yüksek 3. Yapısı Olarak Anılan Şanghay Kulesi

Çin'in modern başkenti Şanghay'a bir yolculuk yapalım ve gökyüzüne doğru yükselen devasa bir yapıyla tanışalım: Şanghay Kulesi! Bu kule, sadece Şanghay'ın değil, dünyanın en yüksek üç yapısından biri olarak adını altın harflerle yazdırmış bir mimari şaheser.

Hadi, bu muhteşem yapıyı yakından tanıyalım ve dünyanın en yükseklerinde bir yolculuğa çıkalım!