Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Dünyanın En Yüksek 3. Yapısı Olarak Anılan Şanghay Kulesi
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Dünyanın En Yüksek 3. Yapısı Olarak Anılan Şanghay Kulesi
Çin'in modern başkenti Şanghay'a bir yolculuk yapalım ve gökyüzüne doğru yükselen devasa bir yapıyla tanışalım: Şanghay Kulesi! Bu kule, sadece Şanghay'ın değil, dünyanın en yüksek üç yapısından biri olarak adını altın harflerle yazdırmış bir mimari şaheser.
Hadi, bu muhteşem yapıyı yakından tanıyalım ve dünyanın en yükseklerinde bir yolculuğa çıkalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte karşınızda Çin'in en kalabalık ve en renkli kenti: Şanghay!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şanghay, gökyüzüne uzanan devasa binalarıyla ünlü.
Şanghay Kulesi, Şanghay'ın kalbinde yükselen, göz kamaştırıcı bir yapı!
Peki, kim tarafından tasarlandı?
Ve işte bir ödül!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın