Rap Camiasının Yıldızları Blok3, Ati242 ve Çakal’dan Gelen ve Herkesi Şoke Eden Haberler Sonrası Bomba İddia

Türkçe rap sahnesinin zirvesindeki üç önemli isim, Emirhan Çakal, Blok3 ve Ati242, art arda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtan bir karara imza atarak yaklaşan tüm konser programlarını durdurduklarını açıkladı. Bu kararların gerekçesi olarak sanatçılar ve ailelerinin yaşadığı sağlık sorunları gösterilirken, kulislerde konuşulan bambaşka bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İptallerin, rap camiasına sıçrayan ve ünlü isimleri kapsayan bir uyuşturucu incelemesi nedeniyle alındığı öne sürülüyor.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik iddiası bu ani konser iptallerinin arkasındaki nedeni işaret ediyor. İddiaya göre, daha önce farklı ünlü isimlere yönelik başlatılan ve genişletilen uyuşturucu incelemesi, bu defa Emirhan Çakal, Blok3 ve Ati242 gibi rap dünyasının önde gelen isimlerine ulaştı. Rapçilerin, bu incelemeler nedeniyle sahne performanslarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldıkları iddia ediliyor.