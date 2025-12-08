Rap Camiasının Yıldızları Blok3, Ati242 ve Çakal’dan Gelen ve Herkesi Şoke Eden Haberler Sonrası Bomba İddia
Türkçe rap müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden Emirhan Çakal, Blok3 ve Ati242, kişisel ve ailevi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek planlanan tüm konserlerini arka arkaya iptal ettiklerini duyurdu. Ancak bu ani iptal kararlarının altında, adı geçen sanatçılara yönelik uyuşturucu kullanımı incelemesi başlatıldığı yönünde şaşırtıcı bir iddia gazeteci Çağdaş Evren Şenlik tarafından ortaya atıldı.
Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal’ın açıklamaları sonrası bomba iddia!
Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal’dan peş peşe açıklamalar geldi.
