Rap Camiasının Yıldızları Blok3, Ati242 ve Çakal'dan Gelen ve Herkesi Şoke Eden Haberler Sonrası Bomba İddia

Rap Camiasının Yıldızları Blok3, Ati242 ve Çakal’dan Gelen ve Herkesi Şoke Eden Haberler Sonrası Bomba İddia

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.12.2025 - 11:56 Son Güncelleme: 08.12.2025 - 11:57

Türkçe rap müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden Emirhan Çakal, Blok3 ve Ati242, kişisel ve ailevi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek planlanan tüm konserlerini arka arkaya iptal ettiklerini duyurdu. Ancak bu ani iptal kararlarının altında, adı geçen sanatçılara yönelik uyuşturucu kullanımı incelemesi başlatıldığı yönünde şaşırtıcı bir iddia gazeteci Çağdaş Evren Şenlik tarafından ortaya atıldı.

Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal'ın açıklamaları sonrası bomba iddia!

Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal’ın açıklamaları sonrası bomba iddia!

Türkçe rap sahnesinin zirvesindeki üç önemli isim, Emirhan Çakal, Blok3 ve Ati242, art arda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtan bir karara imza atarak yaklaşan tüm konser programlarını durdurduklarını açıkladı. Bu kararların gerekçesi olarak sanatçılar ve ailelerinin yaşadığı sağlık sorunları gösterilirken, kulislerde konuşulan bambaşka bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İptallerin, rap camiasına sıçrayan ve ünlü isimleri kapsayan bir uyuşturucu incelemesi nedeniyle alındığı öne sürülüyor. 

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik iddiası bu ani konser iptallerinin arkasındaki nedeni işaret ediyor. İddiaya göre, daha önce farklı ünlü isimlere yönelik başlatılan ve genişletilen uyuşturucu incelemesi, bu defa Emirhan Çakal, Blok3 ve Ati242 gibi rap dünyasının önde gelen isimlerine ulaştı. Rapçilerin, bu incelemeler nedeniyle sahne performanslarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldıkları  iddia ediliyor.

Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal’dan peş peşe açıklamalar geldi.

Ünlü rapçilerin peş peşe gelen iptal duyuruları, müzik ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İlk açıklama, Aralık ayı boyunca Türkiye genelinde gerçekleşecek performanslarını ertelediğini bildiren Blok3’ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, kararına gerekçe olarak kendi sağlık sorunlarını işaret etti.

Blok3'ün hemen ardından bir diğer sevilen rapçi Ati242 de konserlerini kısa bir süreliğine iptal ettiğini açıkladı. Ati242, bu zorunlu aranın sebebini ailesinin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenme ihtiyacı olarak belirtti.

Bu iki açıklamanın ardından dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım da Emirhan Çakal'dan geldi. Çakal, sosyal medyanın kendisine zarar verdiğini ve artık iyi gelmediğini ifade ettiği açıklamasında, kardeşine ve ailesine olan düşkünlüğünü dile getirerek hedeflerine odaklanmak istediğini vurguladı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
