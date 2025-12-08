onedio
Ati242 ve Blok3 Veda Açıklaması Yapmıştı: Bir Veda Mesajı da Çakal’dan Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.12.2025 - 09:17

Son günlerde rap dünyasında yaşanan gelişmeler kafa karışıklığına neden oldu. Yılın en çok dinlenen parçalarının sahibi olan Ati242 ve Blok3 peş peşe veda mesajı yayınlamıştı. Ardından ise rap camiasında bir diğer ünlü isim olan Çakal’dan da soru işaretlerine yol açan bir açıklama geldi. Hayranlar art arda gelen açıklamalar nedeniyle neler yaşandığını merak etti.

İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Spotify dinlenme listeleri açıklanmıştı ve ilk 10’da Ati242 ile Blok3 yerini almıştı.

Rap camiasının genç isimleri günden güne ünlerine ün katıyor. Ancak en çok dinlenen sanatçılar listesiyle gündem olmalarının ardından Ati242 de Blok3 de “sağlık sorunları nedeniyle sahneleri ertelemek zorundayım” şeklinde açıklamalar yaptı.

Ati’nin açıklaması 👇

“Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor. Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak. Aralık konserlerimi maalesef ertelemek zorundayım. Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır. Bu gece çıkması planlanan “Maraton” isimli şarkım da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım. Desteğiniz ve anlayışınız için gerçekten teşekkür ederim. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Sevgilerimle.”

Blok3’ün açıklaması 👇

“son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de türkiye’deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim”

İşte sosyal medya paylaşımları 👇

Şimdiyse Çakal’dan bir açıklama geldi.

Genç sanatçı, sahnelerin aksine sosyal medyaya ara vereceğini şu sözlerle dile getirdi: “Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor”

Ancak yine de Ati242 ve Blok3’ün açıklamasının ardından bir açıklama yapması rap camiasında bir sorun yaşandığına dair iddialara yol açtı.

Ve Çakal’ın açıklaması 👇

ferit öztürk

bi nesli arabeskle mahvettiler, şimdiki nesilde çakallarla köpeklerle bu hale geldi:) yazık bana böyle bir devirde yaşadığımdan dolayı.

hadi bakalım

Hızlı meşhur oldular. Zehirlenme yaşıyorlar.

