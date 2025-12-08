Ati242 ve Blok3 Veda Açıklaması Yapmıştı: Bir Veda Mesajı da Çakal’dan Geldi
Son günlerde rap dünyasında yaşanan gelişmeler kafa karışıklığına neden oldu. Yılın en çok dinlenen parçalarının sahibi olan Ati242 ve Blok3 peş peşe veda mesajı yayınlamıştı. Ardından ise rap camiasında bir diğer ünlü isim olan Çakal’dan da soru işaretlerine yol açan bir açıklama geldi. Hayranlar art arda gelen açıklamalar nedeniyle neler yaşandığını merak etti.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Spotify dinlenme listeleri açıklanmıştı ve ilk 10’da Ati242 ile Blok3 yerini almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte sosyal medya paylaşımları 👇
Şimdiyse Çakal’dan bir açıklama geldi.
Ve Çakal’ın açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bi nesli arabeskle mahvettiler, şimdiki nesilde çakallarla köpeklerle bu hale geldi:) yazık bana böyle bir devirde yaşadığımdan dolayı.
Hızlı meşhur oldular. Zehirlenme yaşıyorlar.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.