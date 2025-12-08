Ati242 ve Blok3 Veda Açıklaması Yapmıştı: Bir Veda Mesajı da Çakal’dan Geldi

Rap camiasının genç isimleri günden güne ünlerine ün katıyor. Ancak en çok dinlenen sanatçılar listesiyle gündem olmalarının ardından Ati242 de Blok3 de “sağlık sorunları nedeniyle sahneleri ertelemek zorundayım” şeklinde açıklamalar yaptı.

Ati’nin açıklaması 👇

“Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor. Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak. Aralık konserlerimi maalesef ertelemek zorundayım. Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır. Bu gece çıkması planlanan “Maraton” isimli şarkım da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım. Desteğiniz ve anlayışınız için gerçekten teşekkür ederim. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Sevgilerimle.”

Blok3’ün açıklaması 👇

“son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de türkiye’deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim”