İyi ki de Böyle Olmuş: Müzik Dünyasında Yapılmış En Güzel Hatalar
Müzik dünyasında yaşanan bazı beklenmedik kazalar ya da yanlış notalar, tarihe geçen şarkıların en unutulmaz noktaları olacağını kim bilebilirdi ki? Duyunca şok olacağınız ve 'iyi ki de böyle olmuş' diyeceğiniz hataları öğrenmek için içeriği okumaya devam edin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Queen - Bohemian Rhapsody
Michael Jackson - Billie Jean
The Beatles - Yesterday
Nirvana - Smells Like Teen Spirit
AC/DC - Back in Black
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prince - Purple Rain
Madonna - Like a Virgin
Led Zeppelin - Stairway to Heaven
Elton John - Rocket Man
Amy Winehouse - Back to Black
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın