article/comments
İyi ki de Böyle Olmuş: Müzik Dünyasında Yapılmış En Güzel Hatalar

etiket İyi ki de Böyle Olmuş: Müzik Dünyasında Yapılmış En Güzel Hatalar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 12:05

Müzik dünyasında yaşanan bazı beklenmedik kazalar ya da yanlış notalar, tarihe geçen şarkıların en unutulmaz noktaları olacağını kim bilebilirdi ki? Duyunca şok olacağınız ve 'iyi ki de böyle olmuş' diyeceğiniz hataları öğrenmek için içeriği okumaya devam edin!

Queen - Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury, bu şarkı için vokalleri kaydederken, bazı bölümlerde reverb'i fazla açtı. Bu küçük hatanın sonucunda da, şarkının dramatik havası çok güçlendi. İyi ki de böyle bir hata olmuş çünkü şarkıyı dinlerken o atmosferi çok derin hissediyoruz.

Michael Jackson - Billie Jean

Bu şarkının en akılda kalıcı kısmı kesinlikle ritmi! Ama bu ritmi tamamen bir hata sonucu bulduklarını söylesek? Şarkıyı kaydedirken ilk başta bas gitar hattı ilk başta yanlış tempoda çalındı. İşte o hata sonucunda da bu harika ritim ortaya çıktı.

The Beatles - Yesterday

Paul McCartney'in yanlış akora basması sonucunda şarkın tavrı bir anda değişti. Bu yanlış akor, şarkıya kstra bir sıcaklık ve duygusallık kattı. Dinlerken içinizi ısıtacak o melankolik his, işte bu küçük kazadan doğdu!

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Kurt Cobain'in gitar pedalleri yanlış ayarlanmıştı. Ama bu yanlışlık çok güzel işlere yol açacaktı. Parça kaydedilirken, gitar sesi kirli, çiğ bir ton aldı. Fakat bu ton, Nirvana'nın kendine özgü sound'un doğuşu oldu.

AC/DC - Back in Black

Riff’in bazı bölümleri prova sırasında yanlış çalındı. Ancak bu küçük aksaklık sonucunda şarkıya ekstra enerji kattı! Hata olmasa belki de rock tarihinin en ikonik rifflerinden biri ortaya çıkmazdı.

Prince - Purple Rain

Yanlış çalınan bazı gitar notalarının, şarkının duygusal akışını güçlendireceğini kim bilebilirdi ki? Zaten şarkıyı dinlerken de Prince'in duygularına adeta dokunuyormuşsunuz gibi hissetmenizin nedeni de bu yanlış gitar notaları...

Madonna - Like a Virgin

Madonna, bu şarkıyı kaydederken mikrofon yanlış ayarlanmıştı. Bu da sesin biraz bozuk çıkmasına neden oldu. Daha sonra dinlenildiğinde, aslında bu bozulmanın şarkıya ekstra bir karakter kattığını fark ettiler. Böylece bu şarkı da böyle efsaneleşmiş oldu.

Led Zeppelin - Stairway to Heaven

Jimmy Page, bazı gitar pasajlarını kayıt sırasında yanlış bastı. Bu yanlışlık, şarkıya daha doğal ve organik bir his kazandırdı. Klasik rock'ın doruk noktalarından olacak bu şarkı, dinleyicileri hala büyülüyor.

Elton John - Rocket Man

Dinleyiciyi tıpkı kendini gökyüzünde süzülüyormuş gibi hissettiren Rocket Man şarkısı, yapılan bir hatanın sonucunda bu etkiyi kazandı. Bas hattı yanlış yerleştirilmişti. Ancak bu hata şarkının havasını tamamen değiştirdi.

Amy Winehouse - Back to Black

Amy'nin şarkıyı kaydederken verdiği nefesler ve mırıldanmalar aslında kesilecekti. Fakat daha sonra bunun şarkıya kattığı sıcaklık ve samimiyetten dolayı bırakıldı. Böylece Amy'in şarkıyı söylerken hissettiklerine yakından şahit olduk.

