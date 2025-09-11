Tarihteki İlk E-Posta Ne Zaman Atılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada teknoloji tarihine dair ilginç bir soru soruldu. Yarışmacıya “Tarihteki ilk e-posta ne zaman atılmıştır?” sorusu yöneltildi. Modern iletişimin başlangıcına işaret eden bu soru, hem izleyicilerin hem de teknoloji meraklılarının ilgisini çekti ve kısa sürede araştırılmaya başlandı.

İşte 100.000 TL'lik soru ve cevabı...