Tarihteki İlk E-Posta Ne Zaman Atılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Tarihteki İlk E-Posta Ne Zaman Atılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 22:33

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada teknoloji tarihine dair ilginç bir soru soruldu. Yarışmacıya “Tarihteki ilk e-posta ne zaman atılmıştır?” sorusu yöneltildi. Modern iletişimin başlangıcına işaret eden bu soru, hem izleyicilerin hem de teknoloji meraklılarının ilgisini çekti ve kısa sürede araştırılmaya başlandı.

İşte 100.000 TL'lik soru ve cevabı...

Tarihteki ilk e-posta ne zaman atılmıştır?

Tarihteki ilk e-posta ne zaman atılmıştır?

A- 1951

B- 1961

C- 1971

D- 1981

Cevap C, yani 1971.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
