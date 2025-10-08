Tarihin En Karanlık Metal Grubu: Mayhem

Mayhem, yaşadığı trajedilerle metal dünyasında efsaneleşti. 1991 yılında grubun vokalisti Dead, Euronymous'un pompalı tüfeğiyle intihar etti ve geride kanlı bir sahne ritüeli bıraktı... Euronymous intihar sonrası çekilen fotoğrafları Dawn of the Black Hearts albümünde kullandı! Bu olay Norveç black metal sahnesini derinden sarstı.

Ardından 1993’te Euronymous, eski grup arkadaşı Varg Vikernes tarafından öldürüldü. Bu cinayet, medyayı adeta şoke etti. Bu iki olay, Mayhem’in karanlık ve kontrolden çıkmış imajını resmen perçinledi. O yıllarda Hayranlar ve müzik dünyası, bu trajediler yüzünden grubu sadece müzikleriyle değil, aynı zamanda gerçek hayattaki korkutucu hikayeleriyle de konuştu.